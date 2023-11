El Efecto Mariposa de tus Hábitos - Brand

"¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia... de novia, de religión, de Dios... pero hay una cosa que no puede cambiar Benjamín... no puede cambiar... de pasión". No pienso cuestionar a Francella. Ahora, lo único que se acerca tanto a una pasión (por cómo te define, condiciona o potencia) son tus hábitos; por suerte esos sí se pueden cambiar.

Los hábitos son casi un reflejo muscular, una decisión que no pasa por el filtro del análisis. Una especie de piloto automático mental que nos viene bárbaro para resolver rápido y fácil situaciones repetitivas o triviales. Nos ahorran tiempo y energía mental porque nos evitan evaluar conscientemente los pros y contra de cada decisión que tomamos. Por eso tenemos una tendencia natural a crearlos y nos cuesta tanto modificarlos una vez que se afianzan.

Pensalo. Un día encontraste tu almacén de confianza y lo más probable es que desde entonces vayas siempre a ese lugar. Incluso si no es el más económico o si la variedad de productos no es la mejor. Ya está, en algún momento decidiste que ese lugar estaba bien y para encontrar otro hay que buscar y pensar de nuevo; mejor ahorrar esa energía.

Ahora, todo tiene un límite, no podes vivir en modo de conservación de energía mental. Hay decisiones que sí merecen tu atención (y no te hablo de comprar una casa), me refiero a esas que pasan desapercibidas en la diaria, ninguna fatal en sí misma, pero que de a poco te pueden alejar de dónde querés llegar.

Acá necesito hablarte del efecto mariposa, un concepto genial. Muy resumido, se trata de cómo pequeños eventos, aparentemente insignificantes, pueden poner en marcha un efecto dominó que termine generando un gran impacto; el aleteo de una mariposa en Chile que podría generar un tornado en Japón.

¿A dónde voy con esto? A que con malos hábitos financieros podes comprarte un gran problema en cómodas cuotas. No hace falta que un día declares que vas a ser un talibán del consumo, también podes sabotear tus finanzas de a una pequeña mala decisión a la vez. Para invertir, necesitas un capital inicial o un excedente mensual, y ninguno de esos se va a materializar a menos que tus hábitos de consumo y ahorro te lo permitan.

Si sos una persona de ahorrar, regularmente o con aguinaldo/bonos, te falta ponerlo a trabajar, pero la materia prima está. Ahora, si llegar a fin de mes es un viacrucis (sin importar cuánto crezca tu ingreso), seguramente te serviría revisar tus hábitos de consumo.

Si quisieras mejorar la alimentación, tu nutricionista te pediría que registres todo lo que comes en una semana, te sorprendería la cantidad de cosas que comiste sin necesidad. Un asesor financiero te propondría que registres todos tus gastos durante un mes, ahí vas a encontrar gastos aislados y algún hábito de consumo cuestionable.

No hay moralidad en las finanzas, no está ni bien ni mal que vivas a base de PedidosYa (charlalo con tu nutricionista en todo caso). Si eso no te impide alcanzar tus objetivos, empezar a invertir por ejemplo, dale para adelante. Lo importante es que tus gastos sean decisión tuya y no la inercia de un hábito que nunca cuestionaste.

Ahí podemos empezar, evaluando que tus hábitos de consumo estén alineados con tus objetivos. Lo que no se mide, no se gestiona. Lo que no se gestiona, no se mejora. Hablemos, siempre estoy disponible a través de Instagram (@nr.asesorfinanciero), LinkedIn (Nicolás Rampinini) o mi página (nrampinini.com).

por CEDOC