Lorena Miraballes Kukurian nos invita a sorprenderse con los encantos de la naturaleza de Sudamérica - Brand

Lorena, en este último tiempo estuviste viajando mucho entiendo que para poder transmitir tus vivencias a todos los que te siguen. Recientemente visitaste Miami,

¿Qué cosas descubriste allí que puedas compartir con tu público?

Te cuento que fui a realizar una actualización del destino, lo había conocido hace muchos años en un viaje familiar y consideré importante poder efectuar este aggiornamiento o puesta al día en tanto sabemos que es una de las ciudades con mayor turismo a nivel mundial y de preferencia como lugar para residir por la comunidad latina además de lo que todos ya conocemos de Cuba.

Pero además y luego de la pandemia por los mismos americanos de otros estados que son más caros o más delictivos como Nueva York, Chicago, San Francisco o Los Angeles, y que teniendo salarios más altos y pudiendo trabajar de manera remota se trasladaron a Miami.

Claro está que innumerables artistas, deportistas, empresarios millonarios, tienen sus propiedades y/o residen sea en las islas u otras zonas de la ciudad. Así que de todo esto se desprende que el mercado inmobiliario está en un gran auge y en todo su esplendor, con valores al alza.

Más que descubrir me surgió una reflexión… ¡Qué poderosas son las marcas! Obviamente estamos en tiempos de mucho consumismo y más si estamos en un país capitalista y que además es la primera potencia del mundo. Miami es un gran seductor en lo que a turismo de compras refiere. No solo grandes y exclusivos shopping: Sawgrass Mills (el oulet más grande del mundo con más de 350 tiendas y un área de 220.237 m2), DolphinMall, Aventura Mall, BalHarbour, Brickell City Center, etc. Pero también tiendas y grandes oulet que se encuentran en toda la ciudad y avenidas como Collins, Ocean Drive ó Lincon Road, etc. Te decía lo de las marcas, porque más que productos y/o servicios compramos marcas.

Y la reflexión viene al respecto de que por esa seducción “consumista” por llamarlo de alguna forma y que nos tienta a todos y nos hace repetir el destino, nos hace perder de vivenciar otros disfrutes, habiendo destinos con paisajes maravillosos e increíbles y lugares exóticos y paradisíacos (en Argentina mismo) o Brasil, que son cercanos y que brindan otro tipo de experiencias y que son muy nutritivas y reconfortantes.

Es decir, como lugar de compras no tiene competencia, a nivel paisaje y otras actividades turísticas, hay lugares que les compiten. ¿Qué sugerís a quien quiere complementar compras con descanso?

La principal fortaleza de Miami como destino es el turismo de compras complementado con lindas playas. Seguramente dentro de Estados Unidos existan otras ciudades competidoras respecto de este tipo de turismo.

Con la posibilidad de acceder además en su mismo estado a Walt Disney World con todas las posibilidades de entretenimiento.

Ahora, quienes buscan o se nutren de otras cosas como la naturaleza, la belleza de paisajes, la aventura, la cultura, los eventos, espectáculos, hay otros destinos que se destacan y en ese caso y a la inversa Miami no compite.

Son innumerables estas posibilidades y en todos los continentes, lugares de belleza exótica, islas, playas, desde la Polinesia, Islas Maldivas, Bahamas, Bermudas, Hawai, Bali. Playas en el Caribe, Mar Mediterráneo, Brasil.

Pero centrémonos en nuestra maravillosa región.

Punta del Este es un gran destino para quienes deseen descansar y relajarse. Un destino de bienestar te diría. Conservamos aún las características de balneario y eso le da un mayor atractivo y lo hace más exclusivo. Naturaleza agreste y rústica que se extiende por toda la costa hacia Rocha pasando por zonas como La Barra, Manantiales, El Chorro, Balneario Buenos Aires, Santa Mónica, La Juanita, Faro de José Ignacio, Arenas de José Ignacio, etc.

Argentina de Norte a Sur tiene una naturaleza increíble y paisajes variopintos y que abarcan diferentes climas.

En el norte la energía de las rocas combinado con lugares únicos que son patrimonio cultural común de la humanidad como la Quebrada de Humahuaca (Purmamarca y su cerro de siete colores, Tilcara, Iruya, Maimara, Uquía, Humahuaca, etc). En lo personal es uno de mis destinos preferidos, una combinación exquisita entre naturaleza, cultura indígena, religión, patria argentina. Cataratas de Iguazú maravilla natural del mundo es un destino que tampoco puede faltar en nuestras vidas. El Sur qué es conocido por sus paisajes increíbles en Patagonia, Bariloche, San Martín de los Andes, Villa de la Angostura, El Chaltén, Puerto Madryn, Usuahia, Calafate, Glaciar Perito Moreno, etc.

Buenos Aires y São Paulo son destinos increíbles culturales, con historia, cosmopolitas por excelencia, ciudades de eventos, espectáculos, museos e imperdible gastronomía.

Brasil es un gran país para explorar, lugares de naturaleza exótica e ideal para turismo aventura, incluso en estados y regiones no tan conocidos o visitados como Amazonas; Bonito en Mato Grosso do Sul;Nobres, Chapada dos Guimarães, Pantanal, Campo Novo do Parecis en el estado de Mato Grosso, Chapada dos Veadeiros en el estado de Goiás; LençoisMaranhãenses en Maranhão; Chapada Diamantina en Bahía, etc. ¡Todo un continente para explorar!

Ahora tu pregunta culmina y hace referencia a una óptima combinación de compras y descanso. Podría sugerir y recomendar visitar Porto Alegre y Gramado. Ya lo había mencionado en anteriores notas. Accedés a la posibilidad de realizar un lindo turismo de compras con productos de calidad, marcas nacionales e internacionales, promociones en los Shopping de Porto Alegre, combinando con la posibilidad de buen descanso, entretenimiento y naturaleza en la Sierra.

Justamente en estos días, se estuvo celebrando en Gramado Festuris, una de las ferias más importantes relacionada con el negocio del turismo. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención y qué cosas pueden sorprender al turista en los próximos años?

Aprovecho la oportunidad para agradecer a la Prefeitura de Gramado por la invitación. Así es, una de las ferias más importantes a nivel de las Américas en su 35 edición y que se desarrolló en instalaciones de Serra Park con total éxito y con la más alta concurrencia de destinos, participantes y marcas, respecto de las ediciones anteriores y que contó con una hermosa ceremonia de inauguración en el Palacio de los Festivales reuniendo autoridades del turismo local, nacional e internacional.

Me sigue llamando la atención la capacidad de la ciudad de Gramado como generadora de eventos y su excelente calidad organizativa. Sean éstos públicos o privados.

Cuando hablamos de turismo debemos hablar de diferentes segmentos o mercados. El mercado premium es el que está en expansión. Segmento que valora los servicios agregados, la optimización del tiempo y las experiencias y vivencias genuinas, es decir todo el conjunto de sensaciones y emociones que se interpretan mientras se consume el producto o servicio turístico. Así que cuánto más nos enfoquemos y trabajemos en estrategias sobre estos ítems más podremos desarrollar la capacidad de sorprender, gratificar a nuestros turistas de hoy y el de años venideros.

Para la próxima nota, armamos un programa para que todos los interesados en conocer Gramado y Porto Alegre puedan conocerlo y por supuesto, que vos seas la guía.

¡Me parece una estupenda idea!Van a sorprenderse con todas las cosas lindas que se pueden descubrir. Energía vigorizante, naturaleza, sierra, cascadas, ecoturismo, paseos en parques florales, viñedos y olivas, ricas parillas con buenos vinos, fondues, chocolates, cultura, historia y la posibilidad de lindas compras en los shopping de Porto Alegre. Y toda esa idiosincrasia de la alegría y felicidad propia de los brasileros y que Río Grande do Sul es parte.

¡Están todos invitados a vivir esta disfrutable experiencia gaúcha!

