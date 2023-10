Energía renovable: La transformación del Futuro - Brand

En un mundo en constante evolución, la búsqueda de soluciones sostenibles y energéticamente eficientes se ha convertido en una prioridad global. Fusión Eléctrica de México nació en 2010 en La Ventosa, Oaxaca, para atender la creciente demanda de servicios en obras electromecánicas en parques eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec. Actualmente, la empresa cuenta con oficinas en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y en la Ciudad de México, con un equipo de más de 250 personas altamente capacitadas y con una amplia experiencia en el sector.

La filosofía de calidad y la experiencia de Fusión Eléctrica le han permitido convertirse en líder en la realización de obras de tipo civil, electromecánica y de telecomunicaciones para redes colectoras de baja y media tensión, así como subestaciones y líneas de transmisión en proyectos renovables, tanto eólicos como solares.

Así, Fusión Eléctrica de México, una empresa que ha emergido como un referente en la industria de la energía renovable, tanto eólica como solar, despliega un papel crucial en la transformación del panorama energético en América Latina y llega a la Argentina de la mano de su Socio Gerente, Nicolás Parreira, con una misión clara: reducir de manera directa la dependencia y el consumo del gas, GNL y combustibles líquidos importados. “Hasta el año 2023 hemos consolidado nuestra posición como empresa líder en el tema de la realización de los BOP en el mercado eólico participando en los parques eólicos más grandes de México como Parque Eólico Reynosas (387,5 MW), Parque Eólico Istmeño, también conocido como Eólica del Sur (396 MW), Parque Eólico El Mezquite (250 MW), Parque Eólico Dolores (244 MW), Parque Eólico PIER IV (74 MW), así como los proyectos del Parque Eólico La Amistad (200 MW), Parque Eólico Salitrillos (103 MW), Parque Eólico La Bufa (130 MW), por mencionar algunos. En 2017 incursionamos en el ramo fotovoltaico con la construcción del Parque Fotovoltaico Camargo (30 MW), en Chihuahua, para posteriormente participar en la construcción del Parque Fotovoltaico Villanueva, el más grande del continente americano (750 MW), en el estado de Coahuila. Ya en 2018, continuamos con la construcción del Parque Solar Solem I (180 MW) en el Llano, Aguascalientes; Parque Solar La Laguna (30 MW), en Tlahuila, Durango. Y los parques AT SOLAR & TUTO II SOLAR & (317.5 MW), en Puerto Libertad, en Sonora. En 2019 continuamos con la ejecución del parque fotovoltaico TULI & HELIOS (380 MW) y el parque fotovoltaico Guajiro (129 MW)”, enumera Nicolás Parreira.

- ¿Cuál fue el factor decisivo que te llevó, como asesor financiero, a involucrarte en el sector energias renovables, y cómo crees que tus habilidades financieras aportan valor a esta industria?

En los últimos 15 años, he tenido el privilegio de trabajar como asesor financiero, una experiencia que me ha brindado una comprensión profunda del mundo de las finanzas y las inversiones. A lo largo de mi carrera, he aprendido la importancia de tomar decisiones fundamentadas y estratégicas para maximizar el valor tanto para mis clientes como para las empresas en las que asesoro. Mi decisión de unirme como socio gerente a Fusión Eléctrica en Argentina se basa en mi deseo de aplicar mi experiencia financiera en un entorno empresarial dinámico y desafiante. Fusión Eléctrica no es solo una empresa; es un proyecto apasionante que tiene el potencial de transformar el sector eléctrico en la región. La visión innovadora de la empresa, combinada con su compromiso con el desarrollo sostenible, me ha motivado a ser parte de este viaje emocionante.

- ¿Cuáles son los indicadores y estadísticas relevantes acerca del desarrollo de las fuentes de energía renovable en Argentina?

En 2017, las fuentes renovables representaban solo el 2% del sistema eléctrico en Argentina, pero para 2021, habían alcanzado un 13%. En abril de 2023, este porcentaje llegó al 14,8%. El objetivo, según un informe de IRENA (Agencia Internacional de Energías Renovables), es que dos tercios de la energía producida en 2050 provenga de fuentes renovables, lo que implica que aproximadamente el 85% de la capacidad instalada debería ser de fuentes renovables. Esto se traduce en un desafío de casi 2.000 MW de energía renovable a instalar por año.

- ¿Qué beneficios se derivan de esta generación de energía renovable en nuestro país?

Para satisfacer la demanda interna, Argentina debe importar combustibles desde diferentes mercados, y en este contexto, la apuesta por las energías renovables resulta ampliamente beneficiosa para disminuir la necesidad de divisas del país. La generación de energía eólica, reduce de manera directa la dependencia y el consumo del gas, el GNL y combustibles líquidos importados. Durante 2023, según la Cámara Eólica Argentina (CEA), la generación producida por el viento generará un ahorro en divisas por 1.838 millones de dólares, menores costos fiscales en subsidios por 896 millones de dólares y una reducción del costo de generación de 6,1 dólares por MWh. La apuesta por las energías renovables contribuirá, definitivamente, a la economía del país y reducirá la dependencia de combustibles importados con todos los beneficios que ello conlleva.

- ¿Cuáles son los servicios que ofrecen?

Nuestros servicios incluyen diferentes aspectos. Desde la construcción de BoP (Balance of Plant) en plantas eólicas, solares e industriales; construcción de redes de baja y media tensión, desde la obra civil hasta la obra eléctrica, incluyendo montaje y conexionado de celdas de y transformadores; construcción de BoS (Balance of System) en plantas solares; montaje e interconexión de paneles, así como la de todos sus componentes (charolas, tuberías, combiners box), tendido y conexionado de cables de baja y media tensión; montaje de celdas, excavación de zanjas para redes de media tensión con las mejores maquinarias del mercado; construcción de redes de fibra óptica en plantas eólicas, solares e industriales; construcción de líneas de transmisión, entre otros muchos servicios.

Con su probada experiencia y su enfoque innovador, Fusión Eléctrica está en la vanguardia de la revolución energética en Argentina. “Nos enorgullecemos de contribuir activamente a construir un mundo impulsado por energías renovables. Con cada proyecto que realizamos, damos pasos firmes hacia un futuro más sostenible y energéticamente eficiente. Estamos comprometidos, no solo con el presente, sino también con las generaciones venideras, trabajando incansablemente para crear un impacto positivo en el medio ambiente y en las comunidades a las que servimos. En Fusión Eléctrica, no solo generamos energía, sino que también cultivamos un mundo mejor. Trabajamos incansablemente contribuyendo a construir un mundo de energías renovables”, concluye Nicolás Parreira.

