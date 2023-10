Artista Luz Marina Kaplan - Brand

Luz, ¿cómo evolucionaron tus obras desde tus inicios como artista hasta la actualidad?

Considero que es el resultado de un largo trayecto que tiene como protagonistas a mi formación y las diferentes influencias a las que soy permeable. Con esto me refiero a ciertos temas de la cultura general que me interesan mucho y con los que estoy en constante contacto. Me nutro de la historia y a la vez de las vanguardias, tengo mucho respeto por el camino recorrido de los artistas, sobre todo de la escena argentina.

Sin embargo mi estilo es un sello personal que me acompaña desde siempre, trabajo la línea curva, formas orgánicas que forman una especie de entramados, casi laberínticos.

¿Cuál es tu metodología de trabajo?

Tengo muchas obras que fui haciendo sobre todo en los últimos tres años, algunas con ocasión de algún proyecto particular, y otras que fui realizando en mi taller y fueron parte de algunas exposiciones y muestras.

También muchas veces hago obras a pedido cuando me piden algo puntual respecto de la medida del trabajo o la paleta de color.

Además, tengo muchas acuarelas con tintas y lienzos también con tintas. La tinta es lo que más se amolda a la técnica y al lenguaje del que hago uso.

¿Cómo te proyectas de cara a los siguientes años?

Quiero que mi arte fluya con la experimentación de aquello que veo que va funcionando y descartar aquellas cosas que se alejan de mi proyecto.

Quiero seguir compartiendo esto que hago de la mejor manera y seguiré participando de muestras nacionales e internacionales.

También, el hecho de que alguien elija una obra mía para que esté en su casa o que forme parte de alguna colección me llena de orgullo. Poder llegar al público con parte de mi relato es mi mayor deseo.

Además, estoy en pos de compartir mi experiencia con otros artistas. El trabajo colectivo o en equipo me parece muy enriquecedor y me parece que de esa manera se pueden desarrollar propuestas más que interesantes.

Actualmente estoy trabajando en varias ideas con algunos colegas, por ejemplo, en un proyecto que implica la utilización de tintes naturales y materiales reciclados.

¿Cuál es la idea que querés compartir a través de tus obras?

Soy una persona que vive muy en concordancia con la naturaleza, creo firmemente que hay que volver a comulgar con la tierra. Por eso mis líneas tienen esa forma orgánica. De alguna manera son como raíces que me nutren y luego se gestan dentro mío hasta desarrollarse y surgir en forma de ideas y emociones.

Hablo del hábitat y de la naturaleza humana, somos naturaleza.

¿Cómo analizas el mercado del arte en Argentina? ¿Hay espacio para los artistas?

Considero que en los últimos años creció mucho la cantidad de propuestas en el ámbito del arte. Con las ferias, por ejemplo, se está llegando a un público que quizás antes no pensaba en tener una obra de arte en sus casas, era privativo de un único sector, probablemente por desconocimiento. En la actualidad, hay opciones para cada uno.

También veo que en la ciudad, sobre todo, hay muchas actividades como muestras, exposiciones, etc. Eso es algo que no se ve en todos lados. Me gustaría que se desarrollara un poco también fuera del ámbito de la Capital Federal.

