Estudio Campana: Propiedades, arte y deco

“Soy diseñadora de todo lo que me haga volar y productora de moda desde mis 22 años”, dice Laura Campana, creadora de Estudio Campana quien incursionó en la carrera de Artes Visuales en el 2014 cuando ya era Martillera Pública, Tasadora y Corredora inmobiliaria, egresada de la Universidad de Morón desde 2011. “Pero, en realidad, siento que el título lo obtuve mucho antes, a partir de marzo de 2004, siendo muy jovencita, trabajando de lunes a lunes, más de 12 horas diarias por absoluta elección, rodeada de inolvidables personas y personajes que me acompañaron en mi crecimiento”, recuerda.

- ¿Cuánto hace que tenía en mente este formato de estudio inmobiliario?

Estudio Campana existe en mi mente y en mi corazón creo que desde siempre. Vengo de una familia -y la palabra familia tiene un peso trascendental en mi historia- donde la mitad materna son de origen griego, todos ellos relacionados con el comercio, la tradición, la perspicacia, la belleza estética y la alegría de vivir; y la otra mitad, por parte de padre, italianos, personas con un espíritu mucho más conectado con la lucha, el carácter, la determinación, la ansiedad de progreso y la construcción del hogar. Puedo decir, entonces, que de toda esa energía ancestral estoy formada yo, y de todo ese cóctel de emociones, vivencias y experiencias propias y ajenas nace Estudio Campana. Y Campana, por supuesto, como no podía ser de otra manera, es el apellido de mi papá italiano a quién le hago honor por su sacrificio, todos sus logros y el sincero, noble y fiel amor que sintió durante más de cincuenta años por mi mamá.

- ¿Cuál es la idea del estudio?

La idea es muy concreta y está muy definida en cuanto a nuestro público objetivo. Trabajamos únicamente todos los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y apuntamos a la búsqueda especialmente del hogar. Nos interesa el concepto de familia, en todas sus formas, versiones y diversidad. Es un estilo de inmobiliaria cuyo esquema y política la he definido como boutique.

- ¿Por qué la define como boutique?

Porque se trata de una estructura pequeña, pero de lujo, con un nivel de imagen, publicación y publicidad de altísima calidad, donde intentamos trabajar no más de cincuenta propiedades, entre alquileres permanentes, temporarios y ventas que solo se dan de baja a medida que los objetivos de nuestros clientes se van cumpliendo dándole lugar así a nuevas propuestas; con lo cual, el circuito de rotación entre lo que egresa e ingresa es casi perfecto. De esta manera, la relación con los clientes que nos eligen, y a quienes elegimos, es de absoluta confidencialidad, exclusividad y cercanía consiguiendo generar una relación donde las dos partes -estudio y cliente- se complementan dándole lugar a la verdadera conformación del equipo.

- ¿Cuál es la filosofía en la que se apoyan para desarrollar el trabajo diario?

Nos interesa profundamente la vida, el proyecto y la situación particular de cada persona que pasa por nuestro estudio, es por eso que para nosotros es más importante la persona que “la cosa” en sí. No nos afecta tanto que la propiedad sea premium, estándar o a refaccionar, sino más bien que la energía de ese propietario o propietaria encastre con la nuestra. Para ser más clara aun, no nos preocupa la cantidad, nos importa más la calidad de nuestro servicio. No necesitamos ser la inmobiliaria de mayor reconocimiento en el mercado, sino la más querida por las personas a las que llegamos; no nos interesa dar cursos, vivos en Instagram ni tips de cómo ser exitosos, simplemente nos sentimos los mejores cuando logramos resolver la necesidad actual de nuestro cliente para que pueda vivir en el lugar que se adapte a su presente.

- ¿Cómo está conformado el equipo con el que logran todo esto?

Para lograrlo, Estudio Campana cuenta con un equipo de trabajo dinámico y muy humano. Las vendedoras son mujeres extraordinarias que conocí en distintas etapas de mí vida, de mi absoluta confianza, todas ellas profesionales de más de 40 años, casualmente todas madres, con amplia experiencia en ventas y comunicación. El equipo completo está conformado por veinte personas, hombres y mujeres con muchísima capacidad de trabajo, súper creativos y, por sobre todas las cosas, buena gente.

- ¿De qué manera se asocian lo comercial con el arte?

Estudio Campana es una inmobiliaria joven, impregnada de aroma femenino, el pensamiento inquieto, la empatía, el buen gusto, el excelente trato y la perseverancia. Nos especializamos en la venta, la compra y el alquiler de propiedades destinadas generalmente a la vivienda personal. En la actualidad la palabra “arte” está unida a ese modo tan particular en que hemos logrado darle vida a nuestra marca. Nuestra propia imagen ya es un arte y, principalmente, el servicio accesorio y más concreto que tiene que ver con el asesoramiento en el diseño estético de cada inmueble en la búsqueda de su mejor versión. Estos primeros dos años me he enfocado en darle vida a mi propio sistema de comercialización de inmuebles, pero a partir de marzo 2023 comenzare a trabajar muy fuerte en la segunda parte de este proyecto que es Estudio Campana y que tiene más que ver también con un método sumamente interesante e innovador dentro del universo del arte por un lado y de la renta temporaria por el otro.

- ¿Qué es lo que considera que realmente los diferencia de otras inmobiliarias?

Antes que nada, el trabajo focalizado. Una primera diferencia es que yo, como responsable del estudio, conozco a todos mis clientes y he visitado todas las propiedades que ofrecemos, siempre en compañía de una de las asesoras que quedará a cargo. Otra gran diferencia es haber experimentado el antiguo método de trabajo durante muchos años, con todas sus ventajas y desventajas, tanto en los procedimientos, las formas e ideas que ya caducaron pero que, sin embargo, debido a la larga trayectoria de algunas firmas, continúan vigentes. También el ser parte, hoy día, de un selecto grupo de inmobiliarias, lideradas cada una por sus Martilleros, donde la creatividad, la calidad en la inversión, el estilo y la innovación tecnológica nos permite una mejor llegada a nuestro público objetivo. Nuestro servicio es integral. Una vez que nos contratan tenemos un equipo de primer nivel a disposición en cuestiones jurídicas, contables y, por supuesto, en diseño. Nuestras tasaciones son absolutamente personalizadas, defendemos el producto, y los intereses de las partes, logrando que vendedor y comprador se sientan felices y mutuamente satisfechos con la operación realizada. En una época de extrema crisis, post pandemia y con un mercado que, por un montón de razones que todos conocemos, se mueve, pero lento, nuestro estudio Invierte fuertemente en la comercialización de cada propiedad sin darse por vencido, acompañando los deseos de quienes nos eligen. Hasta el momento, en todos los casos, festejamos que nos han valorado el esfuerzo, elogiado los logros y reelegido una y otra vez para continuar trabajando sus inmuebles, porque logramos nuestro mayor propósito: relaciones basadas en la confianza plena y el afecto. Estudio Campana no es una inmobiliaria más, es una nueva experiencia en la compra, venta y alquiler de inmuebles. Es un concepto de servicio que te inspira al cambio, que te sostiene, te escucha, que se ocupa de vos, te llena de ganas de seguir y te acompaña en tu proyecto. Una inmobiliaria que te invita continuamente al disfrute, íntegramente conectada con los detalles, la armonía y la belleza. Quienes me conocen saben que me encanta la gente, conocer sus historias, sus necesidades e intereses. Soy curiosa e inquieta, emprendo cada desafío con pasión y compromiso. Amante del trabajo, pero casada con el placer, con todo lo que da y devuelve alegría. El ejercicio de esta maravillosa profesión me ha permitido fusionar mis gustos, valores, y conocimientos al servicio de una actividad que me hace sentir útil y, sobre todo, feliz.

Oficina en Boulevard Cerviño 3814 2B, Palermo, CABA

www.campanaestudio.com.ar

IG: @campana.estudio

por CEDOC