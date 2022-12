Psicóloga Paola Varela Ituarte

Paola, ¿cuál es tu formación académica y desde cuándo te desarrollas como profesional?

Soy Psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, formada en los primeros años en Psicoanálisis en la EOL, luego en Fundación Sigmund Freud.

Tiempo después descarté esos abordajes por sentir que cercenaban mi expresión y creatividad. Además sentía que el lazo que se establecía con el paciente era insustancial, fue así que llegué primero al humanismo Siloista, y luego a mi amada Gestalt, donde yo podía autodescubrirme, sanar y acompañar íntegramente mi propio proceso y el de mis consultantes, siendo Humana.

Hace 20 años que ejerzo como Psicóloga y hace 16 años que soy Terapeuta Gestalt formada en procesos Integrativos a través de la Gestalt viva de Claudio Naranjo, Biodanza, danza movimiento terapia, teatro, maestra de Kundalini Yoga internacional, creadora de La Educación para el Ser y Gestalt Viva.

Este es mi particular modo de ver la vida y de encarar los procesos terapéuticos de sanación, tanto en la enseñanza, como en la terapia. Mi objetivo es el mismo, traer autoconocimiento sobre el carácter o ego y ayudar en la trascendencia de los límites que el mismo, ha generado en los seres humanos. Considero que los males y enfermedades psicológicas que padecemos los seres humanos, son la consecuencia directa del tipo de sociedad que encarnamos desde nuestro oscurecimiento de la conciencia.

Hace quince años que me dedico por el placer de amar lo que hago a dar retiros de diferentes temáticas en diferentes lugares del país. Principalmente me ocupo de la sanación de las heridas de la niñez a través de sanar nuestro niño interior, luego de los procesos de autoconocimiento y terapia a la luz del Eneagrama.

¿Te desempeñas también de manera online?

Trabajo de manera virtual hace algunos años, tanto en terapia individual como grupal, impartiendo enseñanzas de Meditación, Mindfulness y Kundalini yoga, entre otras actividades.

¿Qué funciones desempeñas en la Fundación Movimiento Gestalt Viva de Tucumán?

Soy Presidente y Fundadora de la Fundación, donde desarrollo tareas de docencia e investigación al servicio de la difusión del Enfoque de Gestalt Viva, acercando los paradigmas humanísticos y la Psicología Transpersonal al Mundo actual.

Mi más alto interés está puesto en el despertar de las conciencias a nivel más masivo, es por eso que desde la Fundación lidero diferentes proyectos de autotransformación, que incluyen a niños con Escuelas Felices, a adolescentes Programa El coraje de Soñar y Cambiar, y los abordajes Formativos para docentes, psicólogos y padres.

Hace unos años he iniciado una revisión crítica de los diferentes paradigmas psicológicos existentes y veo la necesidad de reescribir una psicología Humanista profunda que no avasalle ni compare a las mujeres desde un lugar patriarcal. Me dedico a formar facilitadoras de Círculos de mujeres, para democratizar el saber y hacer llegar cada vez más, a más personas las posibilidades de cambiar a través del respeto por sí mismas.

En mis primeros tiempos fui terapeuta de personas psicóticas que me enseñaron muchísimo, siempre agradecida a esos seres y a los niños.

Aprendí que no podemos dar realmente lo que no tenemos. Si yo no sé quién soy ni adónde voy no puedo acompañar a otros en su viaje, pues hay riesgo de confusión. Soy quien soy, disfruto mi existencia y me comparto a quien pueda servirle.

Datos de contacto:

Web: www.laeducacionparaelser.com.ar

http://movimientogestalt.com (está en construcción)

Instagram: https://instagram.com/psic.paolavarelaituarte?igshid=YmMyMTA2M2Y

por CEDOC