Insula Arquitectura y VisARQ

Insula Arquitectura: un estudio joven y creativo

En Tucumán, un estudio joven de arquitectura, diseño y construcción que se abre camino entre los mejores de la provincia.

Apasionado por la arquitectura y los negocios, siempre buscando nuevos desafíos, Gastón Nicolás Ramón decidió ponerse a la cabeza de su propio estudio de Arquitectura. “El estudio lo inicié hace un año con la idea de comenzar a experimentar en el rubro de la arquitectura y la construcción por cuenta propia y ganar algo de experiencia antes de recibirme”, dice Gastón Nicolás Ramón que es Maestro Mayor de Obra y que tenía experiencia previa en otros estudios y contaba ya con el estudio de visualización VISarq. “Hoy, estamos comenzando nuestro primer proyecto fuera de la provincia, en Córdoba, y estamos muy emocionados por esto. Ojalá sea el primero de muchos”, se entusiasma Gastón.

- ¿Qué servicios ofrecen?

Además del servicio completo que abarca diseño, construcción y administración de obra, ofrecemos realidad virtual para que los clientes puedan vivir sus espacios antes de que se materialicen. Le entregamos un book completo con todos los datos de la obra para que la obra pueda ser construida al pie de la letra en un futuro, con o sin nosotros, así como para realizar ampliaciones, etapas o modificaciones.

- ¿Qué tipo de obras realizan, principalmente?

En general, realizamos viviendas unifamiliares, locales comerciales y bares. Y lo que siempre tratamos, es que cada proyecto realizado dentro del estudio, obligatoriamente, tiene que haber un espacio que sea espectacular, la frutilla del proyecto.

Datos de contacto: Darwin 121, Yerba Buena, Tucumán - Tel.: (+549381) 5746180 - FB: Insula Arquitectura - IG: @insula.arquitectura

VISarq: estudio de renderizado profesional

Modelado 3D. Recorridos virtuales y renderisado de interiores y exteriores.

Los comienzos de VISarq, cuenta Gastón Ramón, su titular, fueron muy particulares. “En 2do año de la facultad de Arquitectura comencé a experimentar con renders para un trabajo final, y me entusiasmé para seguir aprendiendo. Después de un año de practicar y practicar, decidí empezar a ofrecer mis servicios de visualización.

- ¿Sólo ofrece sus servicios en Tucumán?

En un principio, lo ofrecía solo en Tucumán, pero pronto me di cuenta de que necesitaba abrir más mercados y decidí aprender marketing para poder llegar a otros lugares. Estudié mucho mientras lo iba poniendo en práctica. Hice 100 cosas que no me funcionaron, pero hubo cuatro o cinco que sí, y que me trajeron muchos clientes, no solo de otras provincias, sino del exterior, por lo que tuve que contratar gente externa que hiciera ciertas tareas por mí. Esa decisión fue una de las mejores que tomé, porque muchos de ellos lo hacen incluso mejor que yo.

- ¿Cuáles son los servicios puntuales que ofrece VISarq?

Ofrecemos la realización de modelados 3D, recorridos virtuales, renders estáticos (imágenes fotorrealistas), realidad virtual y asesoramiento, entre otros.

Datos de contacto : Darwin 121, Yerba Buena, Tucumán - Tel.: (+549381) 5746180 - IG: @vis_arq - FB: Vis Arq