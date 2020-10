Mucho más que un buen diseño o un gran proyecto

“La Arquitectura es más que una escultura recorrible. Gracias a ella se generan relaciones tanto mientras se realiza el proyecto, durante la obra y ni hablar después durante el uso de ese espacio construido”, dice el Arq. Juan Manuel Olivares, quien desde hace 12 años lidera su estudio en la ciudad de La Plata y lleva construidos nada menos que más de 8.000 m2 y proyectos por cerrar.

- ¿Cuál es la importancia del diagrama de Gantt al que usted suele hacer referencia ante cada proyecto?

Sea de gran escala o una simple remodelación o ampliación de vivienda, en la época que sea, siempre un factor determinante es la confianza en el desarrollador, empresa o arquitecto que se contrate. Y ahí es donde a muchos arquitectos les cuesta salir del proyecto y la ejecución para poder dar a los clientes una clara y correcta planilla con todo el movimiento que hay en la obra. Además de la información de los planos es necesario también un cómputo y presupuesto con orden de prioridades y en qué plazo de obra deben comprar o abonar tal o cual cosa. A eso lo llamamos Diagrama de Gantt, y es el que nos sirve para realizar un muy buen proyecto.

Todo en un proyecto sirve y suma casi de igual manera. Para nuestro estudio, la organización es fundamental y vamos dando información y evacuando dudas con los comitentes a medida que vamos avanzando. En la facultad nos dan las herrramientas para hacer de forma técnica, nos ensenan a proyectar, a dibujar, a computar y presupuestar; luego, está en nosotros saber cómo mezclar eso y agregar el valor humano, sobre todo.

- ¿Qué significa para usted cada obra?

Desde mi lugar, una obra de arquitectura no es solo eso. Es todo lo que no se ve. La obra es el resultado de un monton de cosas y momentos anteriores a plantar las bases o la primera bolsa de cemento. Aunque la obra es lo que queda y lo que perdura en la vista, sus espacios van a ser habitados por seres vivos década tras década, mutando en la edad de cada uno y etapa de vida que toque. Un comitente no es un paso que no se mira, sino todo lo contrario; lo veo como un inicio de relación.

- ¿Qué características tiene que tener un lugar para que decidan invertir en un proyecto allí?

Nunca vamos a invertir en un lugar que nos nos transmita algo mas que un buen número, algo más que un buen espacio. Tiene que tener ese valor agregado que nosotros lo llamamos Relaciones Humanas.

