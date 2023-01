La realidad no es suficiente para el arte

La existencia de un todo, no es suficiente para pintar.

El impulso irrefrenable de atraer el mundo y llevarlo a una pintura es una fuerza superior a lo existente, es la fuerza de crear lo no existente.

El paisaje es una entidad cambiante e inestable al igual que el artista, entonces, ¿por qué dedicar años a la obra y su búsqueda para detener la naturaleza en una pintura?

Porque el artista, para comprender ese cambio incesante, se ve obligado a reproducirlo y, en ese proceso, entender cómo la naturaleza crea sus colores, cómo los fenómenos climatológicos y físicos son cómplices de esa presencia.

No es un elemento de la naturaleza, no es una fotografía, no es documentación, es pintura, es arte.

Es por eso que llamar a estas obras “fotorrealistas” es un error ubicado en la pésima comprensión que hay por parte de los académicos y de los propios artistas, sobre lo que significa el arte y la pintura como disciplina analítica de la realidad.

La pintura misma es una abstracción, separar algo de su entorno para magnificarlo y detenerlo en la frontera artificial del lienzo, modificando todo, desde el color hasta la proporción, es resultado de nuestro pensamiento abstracto.

No existe realismo, existe un proceso antirreal, que es captar una parte de una infinita cauda. Extirparla con la memoria y las emociones, en una conjunción espiritual para luego poner a prueba todo el conocimiento sobre el oficio de pintar, para plasmar esa emoción.

El artista debe pintar y debe olvidar, los espectadores debemos recordar.

Artestudio, donde estilo y tendencias se unen para lograr una nueva visión del arte. Concepto, calidad, personalidad y vanguardia, son las características que definen la obra en conjunto de los Artistas Penny Agra y Gabriel Schiavina, una obra que en la actualidad se sitúa en el mercado internacional y se encuentra en posesión de coleccionistas privados y galerías por todo el mundo.

por CEDOC