Lic. Tatiana Gusenko

¿Cómo surgió el interés por la nutrición y los cuidados paliativos? ¿En qué se relacionan estas dos disciplinas?

Soy Licenciada en Nutrición y desde que comencé mi residencia hospitalaria, me interesé por la patología oncológica. Trabajando en el hospital me di cuenta que había un grupo de pacientes que no eran abordados de la misma manera que el resto: Los pacientes “paliativos”.

Esto me llamó la atención y decidí investigar sobre el tema, comencé a formarme y realicé mi segunda residencia hospitalaria para especializarme en el área.

En el camino, fui descubriendo cada día que, como nutricionistas, podemos aportar en gran medida a mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades crónicas avanzadas y sus familias, desde el diagnóstico hasta las últimas etapas de la vida.

Como profesional de la salud, considero fundamental poder ver a los pacientes en todas sus dimensiones, desde un enfoque más amplio que solamente el biológico (la dimensión física). En este sentido, la alimentación puede tener un simbolismo muy importante: Los alimentos no solamente proporcionan los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo, sino que también representan el poder compartir con el otro, las relaciones sociales, el amor, la amistad, la familia, las emociones y la cultura. Son numerosos los acontecimientos importantes de la vida que están atravesados por el acto de comer y de compartir la comida. Cuando aparece una enfermedad que interfiere en este aspecto, empiezan a aparecer problemas, no solo físicos, sino también psicosociales y espirituales. Cada paciente y familia lo atraviesa de una forma diferente, y tenemos que estar preparados para acompañarlos en este proceso.

¿Qué son los cuidados paliativos?

Es el cuidado activo y holístico de personas con sufrimiento intenso relacionado con la salud, debido a enfermedades graves y especialmente aquellos cerca del final de la vida. La evaluación del estado nutricional es un aspecto fundamental y debe formar parte las estrategias de tratamiento. En los pacientes con enfermedades avanzadas pueden aparecer numerosos problemas ligados a la alimentación, que requieren un abordaje específico.

¿Por qué es importante la alimentación en cuidados paliativos?

El Cáncer puede impactar en forma significativa en el estado nutricional de los pacientes, tal es así que la prevalencia de desnutrición en el paciente oncológico va de un 40% a un 80%. Además, pueden aparecer síntomas como náuseas, vómitos, constipación, diarrea, alteraciones del gusto y el olfato, sequedad bucal, lesiones orales, que pueden ser aliviados con cambios en la alimentación. En la etapa final de la vida, el seguimiento debe ser individualizado, cuidadoso y empático, prestando especial atención a los deseos del paciente y su familia. Aquí es donde los cuidados paliativos tienen su mayor injerencia y cuando se hace más importante el trabajo de los equipos interdisciplinarios. Afortunadamente, en el último tiempo se puede ver una mayor integración de las licenciadas en nutrición en los equipos de cuidados paliativos, aunque todavía queda mucho trabajo de difusión y concientización por hacer.

por CEDOC