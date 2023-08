Mauro Martínez Broker

Mauro, ¿cómo fueron los inicios de RE/MAX Potencia?

Hace seis años que me desarrollo dentro del sector inmobiliario bajo el sello de la marca RE/MAX. Post pandemia estuve muy cerca de mudarme a Europa, con el objetivo de penetrar el mercado con un modelo de negocios similar. Sin embargo, aposté a invertir y dejar una huella en nuestro país. De esta manera nace RE/MAX Potencia, con la visión de “potenciar” la carrera de referentes del sector. Estoy convencido de que los emprendedores argentinos tenemos una oportunidad enorme dentro de la industria de servicios, y que poniendo el foco en mejorar la experiencia del consumidor final, podemos lograr algo mucho más grande de lo que creemos. No solamente dentro del mundo de los negocios sino también en nuestra sociedad.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Somos la primera oficina de RE/MAX en Avellaneda. Estamos ubicados en Alsina 52, Avellaneda Centro.

Nuestra misión es llevar una experiencia holística al cliente, integrada por la mejor asesoría en cada paso del proceso inmobiliario, desde un análisis de mercado basado en valores reales de venta, estrategia de marketing integrada por las herramientas más innovadoras en términos de comunicación audiovisual, para nosotros genera un impacto positivo desde el momento cero de la publicación del inmueble, siendo este uno de los pilares fundamentales. “No hay segundo oportunidad para una buena primera impresión”, así como la asesoría de las cuestiones jurídicas e impositivas de la mano de un conjunto de profesionales, desde el corredor matriculado, hasta escribanos y contadores. Cada etapa del proceso fue diseñada con el diferencial de nuestro marcado estilo innovador.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Proyectamos un crecimiento neto del 100% para el próximo año, en términos de equipo y facturación. Aunque uno de KPI, más importantes que medimos es el crecimiento en términos del conocimiento de cada área acerca de las últimas herramientas de gestión y servicio, como así también de la información actual del mercado inmobiliario.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro inmobiliario?

Nuestro mayor activo son los valores y la cultura que formamos en “Potencia”. Logramos consolidar un equipo “base” con alto grado de compromiso y un propósito muy grande. Buscamos ser la oficina número uno en servicio al cliente. Esto nos lleva a salir todo el tiempo de nuestra zona de confort, esa es la esencia que nos diferencia. Por supuesto que esto sin pasión sería muy difícil de lograr. Soy un afortunado de compartir el equipo con emprendedores inquietos, desafiantes, divertidos y con voluntad.

De esta manera RE/MAX Potencia se vuelve de los mejores propuestas laborales en la actualidad, dado que no solo contamos el excelente Know How de RE/MAX Argentina, sino que invertimos en el desarrollo personal de cada colaborador del equipo Potencia.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Si comenzara de nuevo buscaría arriesgar un poco más- Cada decisión que me acercó al error me hizo más fuerte. Aprendí que equivocarse está muy bien en la medida que logres capitalizar el aprendizaje. Otro factor importante que debería haber tenido en cuenta es la gestión del tiempo. Cada vez mejoro más mi congruencia entre lo que agendo y realizo. En algunas ocasiones dedique demasiado tiempo a las tareas no urgentes e importantes. En la actualidad tomo mejores decisiones.

Datos de contacto:

Celular: +549 1125728414

Instagram: @mauro_martinez_realestate

Instagram: @remaxpotencia

Linkedin: Mauro Ezequiel Martínez

por CEDOC