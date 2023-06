“Nicolás Parreira: Domina tus finanzas en tiempos desafiantes: tips para ahorrar e invertir con inteligencia”

Durante mis entrevistas con clientes, me he dado cuenta de que uno de los principales problemas que enfrentan en la situación actual del país, con una inflación elevada y un dólar en alza, es la desesperación por saber cuáles son las mejores formas de ahorrar e invertir. Muchas de las preguntas que me hacen son: "¿cómo puedo ahorrar si mis ingresos no me alcanzan?", "no sé cómo ahorrar, ¿por dónde empiezo?", "Que pasa si tengo una emergencia y no tengo ahorros?", "quiero alcanzar metas financieras a mediano plazo, pero no sé cómo hacerlo". Y esto no solo se aplica a las personas, sino también a las empresas que pueden tener un flujo constante de dinero, pero no saben cómo administrarlo eficientemente o no conocen todas las herramientas que el mercado financiero puede ofrecerles.

Es por eso que en esta nota, mi intención es compartir tips para aprender a ahorrar y para comenzar a invertir una vez que hemos ahorrado. Con estas recomendaciones, podrás tener una mejor planificación financiera y garantizar una estabilidad financiera duradera en estos tiempos difíciles.

En primer lugar, Para tener una buena gestión financiera, es importante empezar por desarrollar un presupuesto. Esto implica conocer cuánto dinero se tiene disponible y cómo se está gastando. Para lograrlo, es necesario analizar nuestros gastos y eliminar aquellos que no son realmente necesarios, para poder destinar ese dinero a otras necesidades más importantes.

Una herramienta útil para aplicar en la gestión de nuestras finanzas es la regla 50-30-20, la cual consiste en "dividir" los ingresos mensuales en base a 3 categorías de gastos y unos porcentajes determinados. Estos son: necesidades primarias (50%), gustos (30%) y ahorro para el futuro (20%). Cabe destacar que esta regla no se aplica de manera obligatoria y se puede adaptar a cada situación en particular. Lo importante en esta regla es comenzar a ahorrar no importa que cambies el porcentaje, cada vez que planifique tu mes si es necesario vuelve a reemplantearlo, ¡pero ahorra!

Otra recomendación importante para prosperar económicamente es la regla de "págate primero". Esto significa que antes de gastar nuestro dinero, debemos destinar un porcentaje fijo para el ahorro. En este sentido, se recomienda que en situaciones de crisis, se ahorre en moneda dura, compra dólares, euros o también pueden servir las criptomonedas estables.

En segundo lugar, es importante reducir las deudas. Si tenemos deudas pendientes, lo mejor es hacer un plan de pago que permita saludarlas, siempre tu plan de pago o tus cancelaciones de deuda deben ser analizadas dentro del presupuesto. Las deudas pueden ser una carga pesada para nuestras finanzas, especialmente en épocas de crisis, por lo que es mejor eliminarlas cuanto antes, recuerda que nunca es tarde para ordenar tus finanzas y hoy puede ser el mejor día para hacerlo.

Por último, pero no menos importante, es fundamental armar un fondo de emergencia. Este fondo debe ser utilizado únicamente en caso de situaciones imprevistas, como por ejemplo una emergencia médica o la pérdida del empleo. El objetivo es contar con una reserva de dinero que nos permita hacer frente a cualquier imprevisto sin tener que recurrir a préstamos o a la venta de activos. Lo ideal, ya conociendo nuestro presupuesto, y tomando el control de nuestras finanzas, es que el ahorro de emergencia, al menos pueda cubrir 6 meses de gastos. Este ahorro de emergencia, debe estar liquido, en moneda dura y de fácil acceso, ahí puedes comprar dolar mep, que actualmente es el dolar libre más barato.

Una vez que hemos logrado ahorrar y contar con un fondo de emergencia, es importante invertir dinero de manera adecuada. Para ello, es fundamental contar con una cuenta broker, que nos permita acceder a diferentes instrumentos financieros y realizar inversiones de manera segura. Si no cuentas con una te dejo un link para que puedas abrirla sin costo alguno: https://www.balanz.com/[email protected]

Es recomendable invertir a largo plazo, entiendo la preocupación de muchos, y con la incertidumbre que reina en estos momento pero existen instrumentos que permite que diversifiques hasta invirtiendo en empresas que de otros países. Por ejemplo los cedears, que son certificados de depósito argentinos que representan acciones de empresas extranjeras. Son una buena opción para diversificar la cartera de inversiones y acceder a empresas internacionales. Además esas acciones que compras no solo te permiten ganar dividendos (que son el pago de la ganancia de la empresa), si no que tambien podes comprarlas en pesos y luego venderlas en dolares.

Otro instrumento importante son las obligaciones negociables son títulos de deuda emitidos por empresas que ofrecen una tasa de interés fija. Son una buena opción para aquellos que buscan invertir a largo plazo y obtener ingresos pasivos. De esta forma puedes dolarizarte, ganar intereses y sin necesidad de perder la posibilidad de comprar dólar ahorro.

Y por ultimo te quiero contar de los fondos comunes de inversión, que son una opción popular para aquellos que buscan invertir en diferentes activos financieros, como acciones, bonos y plazos fijos. Son administrados por un equipo de expertos y permiten diversificar la cartera de inversiones con poco capital, ya con 1000 pesos puedes invertir. Además otro de los puntos importante es su liquidez, permite en 72hs, salir de todos los productos que estas invirtiendo.

En conclusión, aprender a ahorrar y a invertir de manera adecuada es fundamental para enfrentar cualquier crisis económica. Desarrollar un presupuesto, reducir las deudas y armar un fondo de emergencia son pasos clave para lograrlo. Luego, contar con una cuenta broker y elegir los instrumentos financieros adecuados nos permitirá obtener los mejores rendimientos y proteger nuestro dinero en épocas difíciles.

¿Te animas a cambiar tus hábitos, ahora que conoces la forma? Todos en un momento comenzamos y nunca es tarde para empezar a invertir, recuerda que una planificación financiera va a ser que no trabajes para el dinero si no que el dinero trabaje para vos.

por CEDOC