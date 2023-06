Disruptivo, visceral, terrenal, de palabras simples y directas. Trata de seguir una línea de coherencia entre cómo vive, siente y escribe. Transparente y crudo con una fuerte connotación psicológica que reivindica la singularidad de las personas y de los vínculos, se sale de los moldes y de las miradas románticas de la vida, provocando disparadores que llevan al pensarse y cuestionarse.

Facundo, ¿cómo fueron tus inicios siendo escritor y con qué finalidad lo llevas a cabo?

Escribo desde adolescente. Lo hago porque me rescata y ordena mi desorden. Porque me encuentro conmigo. Porque exorciza mi neurosis. Porque me libera y puedo gritar, patalear y quejarme. Porque escribo mejor de lo que hablo. Porque no entiendo al mundo y es una manera de cuestionarlo. Porque me gusta y si no escribo no soy.



¿Cómo relacionas ser escritor con tu profesión?

Escribo sobre temas que nos atraviesan a todos como seres humanos. Cosas de la vida misma. El amor, el desamor, el miedo, los deseos, las relaciones, las familias, las pérdidas, los duelos, el dolor, la muerte. Esas son cuestiones que en el consultorio lo veo todos los días.

Tenés buena repercusión en Instagram, ¿por qué crees que las personas te leen?

No estoy seguro pero, como te decía antes, son temas que nos tocan a todos. Muchas personas me han dicho que lo que escribo les llega, los toca, los moviliza y los invita a pensarse. Supongo que es por eso y por mi estilo de escritura: al hueso, visceral, coloquial, informal y directo.

Por eso también mi Instagram se llama “Terapia a martillazos”. Relacioné mi profesión con el concepto de Niestzche de filosofar a martillazos, y como me identifica totalmente con mi manera de ser, de pensar, de ver la vida y de escribir, quedó así.

¿Cómo llegaste a este estilo de escritura?

Es una incógnita, me sale así. Escribo lo que pienso, lo que siento, lo que me pasa, como leo la vida. Nunca hice ningún taller de escritura ni nada por el estilo.

¿Cómo elegís los temas de los que vas a escribir?

Es muy random, no funciono a pedido. Me he propuesto y me han encargado que escriba sobre temas puntuales pero no me sale. No tengo mucha estructura en eso y no preparo un tema específico. Tengo un chat de WhatsApp conmigo mismo en donde pongo ideas. Cuando se me viene una a la cabeza, interrumpo lo que esté haciendo y la escribo o me mando un audio para no olvidármela. Después, cuando tengo un hueco, la retomo y le doy forma.

No tengo un momento del día en particular para escribir. Lo que si intento es escribir todos los días. Me generé esa rutina. A veces no pasa porque estoy en blanco y la frustración aparece. Entonces lo suelto y lo retomo en otro momento.

Datos de contacto:

Instagram: @terapiaamartillazos

Celular: 1149168671





por CEDOC