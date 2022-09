Omega x Swatch: La nueva colección de relojes exclusivos llegó a Argentina

“MoonSwatch”, la nueva colección de relojes que la compañía Swatch lanzó en colaboración con Omega, se presentó el pasado 20 de agosto, en lo que representa una de las uniones más importantes en los últimos años. Swatch ha elegido exclusivamente a su tienda de Unicenter Shopping como la única de Latinoamérica en comercializar esta colección, que consta de once relojes inspirados en el sistema solar, homenajeando al primer reloj en llegar a la luna, el Omega Speedmaster Moonwatch. La tienda estará abierta todos los días de 10 a 22 hs. Por lo tanto, todos los que estén fascinados con esta colaboración Omega x Swatch podrán acercarse y tener la oportunidad de adquirir uno de estos preciados relojes.

La nueva colección Omega x Swatch ha sido un fenómeno mundial que revolucionó a la industria relojera y ha elegido a Argentina como su única sede en la región. Estos nuevos diseños de Swatch están fabricados con su propio material patentado: Bioceramic, una mezcla única fabricada a base de 2/3 de cerámica y 1/3 de material de origen ecológico, derivado del aceite de ricino.

La espera para comprar los relojes comenzó a las 5 am, el equipo de Swatch ofreció a todo el público café caliente y cookies. El evento, al que acudieron cientos de clientes, contó con la presencia de Carolina “Pampita” Ardohain, que estuvo allí desde las 8 am para no perder la oportunidad de tener en sus manos uno de estos exclusivos relojes. Durante la espera, la conductora realizó un en vivo desde su cuenta de Instagram junto a todos los presentes y, en cuestión de minutos, la noticia se hizo viral. Finalmente, a las 10 am la tienda Swatch abrió sus puertas y entre aplausos se dio inicio a la venta de la colección MoonSwatch en Argentina.

El lanzamiento de MoonSwatch es el mayor impulso a la marca de los últimos tiempos. Debido al éxito mundial, la creciente demanda actualmente supera el producto disponible. Swatch y Omega son empresas del Grupo Swatch. Además, gracias al efecto MoonSwatch el modelo original de Omega también ha recibido un crecimiento en sus ventas.

MoonSwatch es una combinación del diseño Speedmaster Professional de Omega, conocido como Moonwatch por su papel en la misión espacial Apolo de la NASA, con el colorido Bioceramic de Swatch, una mezcla patentada de cerámica y material de origen ecológico.

¿Dónde comprar la nueva colección de Omega por Swatch?

Swatch anunció oficialmente que esta colección no estaría disponible online y tampoco forma parte de una edición limitada, con lo cual, en caso de momentáneamente no contar con stock, volverán a estar disponibles muy pronto. A partir del 20 de agosto, MoonSwatch se encuentra disponible a la venta en el Swatch Store de Unicenter Shopping.

Siendo el único lugar de Latinoamérica en tener esta exclusiva colección, la tienda estará abierta todos los días de 10 a 22 hs.

