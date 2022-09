Mobbing o Acoso Laboral

Otras, por el contrario, se manifiestan de manera pasiva, a veces haciendo más difícil su reconocimiento como formas de acoso: prohibiciones u obstaculizaciones en el acceso a la información necesaria para el trabajo, eliminación del apoyo necesario para el trabajador, disminución o eliminación de la formación imprescindible para el empleado, negación de la comunicación, “hacer el vacío”, no permitir que el trabajador muestre su opinión, no comunicarle fechas y lugares de reuniones, no proporcionar información crucial o proporcionar información errónea, provocando que el trabajador realice mal su trabajo, etc. Consecuencias del acoso laboral: daños morales y daño psicológico Esta situación repercute de muchas maneras para el trabajador: A nivel físico, trastornos cardiovasculares (hipertensión, arritmias); dolor muscular y articular; trastornos respiratorios (ahogo, sofocos, hiperventilación) o gastrointestinales (dolor abdominal, mareos, vómitos, úlceras). A nivel psíquico, ansiedad, depresión, apatía, alteraciones del sueño, variaciones del apetito, distorsiones cognitivas, miedos, suspicacia, inestabilidad emocional, sentimiento de culpa, pensamientos negativos, miedo al futuro, problemas de memoria. A nivel social, conductas de aislamiento. A nivel laboral, minado profesional de la víctima, disminución de la empleabilidad, e incluso postración económica. ¿Qué hacer si sufres acoso laboral? No podemos obviar que supone una vulneración de los derechos del trabajador reconocidos en la Constitución concretamente del derecho a la integridad física y a la dignidad personal y profesional del trabajador. Mucha gente se pregunta cómo evitar que ocurra. Debido al perfil de la víctima, y a su aparición lenta y constante, es complicado de prevenir. Normalmente nos damos cuenta cuando ya estamos dentro de dicha situación. Y es entonces cuando necesitas ayuda, un acompañamiento psicológico para no quedarte instalado en un trastorno de ansiedad ni del estado de ánimo. Lo podemos evitar con un tratamiento psicológico. Así mismo recuperar tu autoestima. Marcela Siciliano. Lic en Psicología. M.N 36.920 Psicoterapias Breves. Solicitar turno vía Whatsapp escrito al +54 9 1149394049 Psicoterapia Presencial y online. Instagram @lic_marcelasiciliano Programa Radial EL DESPERTAR por Radio Fm Milenium, Radio Fm Amadeus, Radio Am del Pueblo y Radio Continental de México por Internet.