Gaby López

¿Qué es Central de Logros?

Es un espacio en el que asistimos a las personas, emprendedores y empresas, para lograr sus metas y objetivos.

Entendemos que la educación tradicional es necesaria, pero no suficiente en el arte de lograr vidas que nos hagan sentir orgullosos, lograr negocios prósperos y realidades poderosas.

Central de Logros viene a ocupar un lugar de suplemento necesario para personas inconformistas que quieren crecer y no saben cómo hacerlo.

¿Cómo se te ocurrió dedicarte a esto?

Cuando conocí el universo del Coaching Ontológico (Entrenamiento en el Conocimiento del Ser) y certifiqué como Coach, se me abrió un mundo enorme de posibilidades en mi propia vida, que me hizo decir varias veces: “¿cómo es que todo el mundo no conoce esta disciplina maravillosa?” Allí pensé en crear una Escuela, donde las personas y emprendedores se entrenen en habilidades de “logro”.

Nuestro lema es “A lograr se aprende”. Debemos dejar de tener una vida y un negocio por “accidente” para aprender a tener una vida y un negocio por “diseño”.

¿Qué es lo que brindan al público?

Por un lado ofrecemos entrenamientos uno a uno mediante coaching personalizado. A su vez, tenemos una Escuela Online (www.escueladelogros.net) donde pueden encontrar mis libros, y cursos para diferente público. En nuestra página web (www.centraldelogros.net) verán nuestro blog, los servicios que brindamos y nuestros entrenamientos especiales.

¿Qué es lo innovador en su Método?

Descubrí a partir de mi propia experiencia y entrenando a miles de personas, que, así como tenemos diferentes Sistemas biológicos, también tenemos un Sistema Logrador Interno. El mismo funciona en base a nuestros pensamientos y emociones. El desafío es encontrar la llave que lo ponga en ON para alcanzar lo que nos proponemos. Nosotros sabemos cómo hacerlo, mediante estrategias innovadoras de transformación de creencias y gestión emocional, de simple aplicación.

¿Considerás que el coaching se adapta al nuevo mundo que estamos presenciando?

Más que nunca, porque todo está cambiando a pasos agigantados. Después de la pandemia las personas comprendieron que la vida pasa por muchos lugares trascendentales, que debemos optimizar el tiempo para vivir experiencias memorables, que las formas de trabajar cambiaron para siempre, y que ser emprendedor es la clave para el disfrute equilibrado de la vida.

¿Central de Logros puede ayudar a los que les están costando adaptarse a los cambios?

Nosotros mismos como equipo de trabajo hemos tenido que adaptarnos. Creamos una modalidad mixta para ser más eficientes con el tiempo. Hemos logrado crear nuestra plataforma digital, crear cursos nuevos, ebooks, audiolibros, dar entrenamientos por videoconferencia a más de diez países de América y ahora estamos poniendo un pie en España, con mucha alegría e ilusión.

La respuesta es sí, podemos acompañar a personas y equipos a logros que antes del entrenamiento, no podían alcanzar.

Datos de contacto:

Youtube: CENTRAL DE LOGROS y LOGRADORES CONSCIENTES.

Spotify: NEGOCIOS EXITOSOS EN RED y LOGRADORES CONSCIENTES.

Instagram: @centraldelogros; @logradoresconscientes.gl.

por CEDOC