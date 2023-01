Paso a paso: Cómo solicitar el Bono IFE 5 Anses en 2023

Desde hace más de dos años, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció un programa de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para todos aquellos que lo necesiten. Cómo solicitarlo este 2023 paso a paso de una forma sencilla desde el celular.

Vale la pena recordar que el objetivo principal de esta ayuda nacional es proporcionar a las familias una protección económica ante las dificultades en el mercado. Por supuesto, hay ciertos requisitos que deben cumplirse para poder solicitar el bono y recibirlo. Cuáles son estos.

Cómo solicitar el bono IFE para este 2023

Hacer esta solicitud es muy sencilla y se puede llevar a cabo desde el teléfono celular ingresando en la Web a la página oficial del Anses. Aunque también puede hacerse la solicitud desde cualquiera de las oficinas disponibles de forma presencial.

En primer lugar, para solicitar el bono IFE es necesario que los datos estén ya en la página oficial, ya sea los personales o de todo el grupo familiar. Todos esos datos como los números de teléfono, direcciones del domicilio u otra información de contacto deben estar al día.

En caso de que haya un dato que se deba cambiar podrá hacerse allí mismo editando el pdf, así como también si hay nuevos miembros de la familia. Después habrá que colocar el CUIL, y de esa forma la página te dará automáticamente una constancia del registro que realizaste.

Como segundo paso, el sistema pedirá que ingrese su clave personal de seguridad social, que es la que te permite hacer los trámites de forma confiable desde el celular. Está también la opción de crear una clave en caso de que no la tengas aún, y si no la recordás tendrás que crear una clave nueva de todas maneras.

De esa forma estará dentro del perfil que tengas en la página de Anses donde podrás ver que tu información y datos estén correctos y que esté inscrito en el IFE para este año.

Principales requisitos para aplicar al bono IFE

Ahora bien, hay ciertos detalles que deben presentar las personas, documentos o pruebas con las que de verdad se demuestre que necesita de la ayuda nacional. Al hablar de documentos nos referimos a una declaración jurada en la cual se explique con detalles el consumo familiar, así como los bienes y el patrimonio de la misma.

De manera que, si espera recibir el bono IFE en esa declaración no puede demostrar que tiene vehículos de cualquier tipo que tengan menos de 10 años siendo suyos. Tampoco puede acreditar que es dueño de inmuebles, o que ha usado tarjetas de crédito o débito a su nombre o haber recibido créditos de entidades bancarias.

Por otra parte, en el documento no deben existir facturas de compras hechas con alguna moneda extranjera en el período de seis meses. Si ha recibido plazos o bonos en el último semestre, ya habría una traba válida para demostrar que no necesita del todo el bono IFE.

De hecho, se debe presentar en esos papeles que uno no posee un trabajo que le facilite un salario fijo de forma mensual, así como no tener obra social o prepaga. En ese mismo orden de ideas, no puede recibir por parte del gobierno ninguna prestación como jubilación o pensión.