“Queremos derribar ese mito de que lo caro es bueno y lo accesible es malo”

VCP (Van Como Piña) nació a mediados de 2015 cuando dos amigos recién salidos de la facultad decidieron lanzarse al mundo del emprendimiento. “Éramos jóvenes, teníamos 23 años, estábamos recién recibidos de Economía en la Universidad de Buenos Aires, y sabíamos que nuestro futuro no estaba en un trabajo de oficina en relación de dependencia”, remarca Santiago Moises Trujillo, fundador del espacio de indumentaria masculina.

La marca se destaca por sus prendas de calidad que se encarga de vestir a los hombres de gran manera, ofreciendo una propuesta accesible y de vanguardia. “La realidad nos dio la respuesta de cómo encarar el proyecto: cuando queríamos comprarnos ropa veíamos que todo era carísimo, o que muchos aprovechaban sus viajes al exterior para traerse prendas y accesorios y de esa manera no comprar en nuestro país. Entonces dijimos es acá, tenemos que ir contra eso, tenemos que apuntar a la venta en volumen con un producto realmente competitivo”, comentan los emprendedores sobre sus comienzos.

En el año 2016, pusieron su primer Showroom con la idea de brindar una experiencia de calidad y que identifique a sus clientes. Hoy, con 5 años de experiencia en el mercado, cuentan con 2 locales propios, 4 franquicias y comercializan sus productos en más de 300 locales del interior del país. "A los 2 años de haber comenzado, decidimos ir por más, crecer, y por eso nos reestructuramos societaria y gerencialmente a como estamos hoy en día. Desde ese momento que podemos decir que somos 4 socios/amigos los que llevamos adelante la marca. Cambiamos el foco de la empresa y ya con una colección de productos mucho más amplia, empezamos a comercializar nuestra marca al por mayor en las provincias de nuestro país”, destaca Santiago sobre el gran crecimiento que ha tenido Van Como Piña.

¿Cuál dirían que es su diferencial como marca de indumentaria?

Nuestro mayor diferencial es la efectiva relación precio-calidad de nuestros productos. Queremos derribar ese mito de que lo caro es bueno y lo accesible es malo, porque la realidad demuestra que eso no es así, que a veces la ganancia desmedida de una marca es lo que encarece el precio y no la calidad de la misma. Nosotros somos emprendedores argentinos y queremos no solamente tener un negocio rentable, sino también entender a nuestro cliente, acompañarlo, hacerlo sentir cómodo. Por esa razón, hoy tenemos a la venta absolutamente todo lo que un hombre puede necesitar: desde sweaters, jeans y calzado, hasta trajes de baño y parkas de alto invierno.

Además, el hecho de poder generar trabajo en nuestro país es algo que nos llena de orgullo. Es muy importante la buena energía al momento de trabajar, la vemos reflejada en el trato directo con los proveedores, con los que hemos generado grandes relaciones de trabajo, como también con nuestros clientes del interior de la Argentina (algunos hoy amigos). También se ha generado este sentimiento con nuestros empleados, algo que esperemos noten cuando sean atendidos en alguno de nuestros locales. También quiero destacar nuestro rol en redes sociales: hoy tenemos más de 400.000 seguidores entre Instagram y Facebook.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Sin ninguna duda lo más satisfactorio es ver como crece nuestra red de trabajo, como se generan oportunidades todos los días, y que la gente sigue apostando por la industria argentina y los negocios dentro del país. Creamos esto desde cero, con muchísima dedicación. Nada de esto hubiese sido posible sin la confianza de nuestras familias y amigos, proveedores que apostaron a nuestro proyecto y nos dieron créditos cuando recién estábamos comenzando, y todos los clientes que creyeron en VCP sin ser una marca de años en el mercado.

Sabemos que Argentina es un país con una economía muy cambiante, por eso aunque tenemos solamente cinco años en el rubro ya hemos vivido algunas crisis, y sin embargo seguimos. Y apostamos seguir creciendo, con mucho esfuerzo. De la misma manera nosotros hoy en día estamos a disposición y ayudamos a todos los locales que comercializan nuestra marca en el interior del país, para que sus negocios crezcan. Es muy gratificante cuando eso ocurre, sentimos que somos parte de eso y está muy bueno.

¿Cómo se proyectan a futuro? ¿Qué es lo que se viene como marca?

Respecto a los productos, temporada tras temporada seguimos ampliando la línea. Como dije antes, hoy ya contamos con todo lo que necesita un hombre para vestirse: desde medias y boxers, pasando por accesorios, bermudas, jeans, chombas, sweaters, joggings, camisas, zapatillas, borcegos, hasta trajes de baño y camperas de invierno. Pero para ser sinceros nuestro mayor proyecto es crecer como una marca federal, a nivel nacional. Soñamos con caminar por las principales avenidas de cada ciudad de Argentina y encontrar un cartel Van Como Piña.

Por eso hoy ya contamos con un gerente de locales y tenemos preparada la expansión de la marca mediante el modelo de franquicias, anhelando llegar a los 100 locales como objetivo. Además, ya estamos cerca de llegar también a Uruguay y Chile.

Crecer. Dar trabajo. Hacer historia. Ese es nuestro proyecto a futuro.

¿Cuáles son las modalidades de venta y envío?

Estamos presentes en Belgrano, La Plata, San Isidro, San Miguel (Shopping Terrazas de Mayo), Pilar (Shopping Paseo Champagnat) y Los Hornos, La Plata. También, desde nuestro e-commerce (www.vancomopina.com.ar ) realizamos envíos a todo el país. Elegís los productos, coordinas el envío y abonas. ¡Todo desde la web!

Vendemos al por mayor toda nuestra colección para locales multimarca y exclusivos en todo el país.

Conoce más en www.vancomopina.com.ar o en sus perfiles de Instagram y Facebook.

Para contacto: info@vancomopina.com.ar // WhatsApp: 1128631918

Equipo: Santiago M. Trujillo - Founder & CEO // Lucas Lew - Co-CEO // Francisco Bogatti - Co-CEO // Federico Chirinos - Gerente Administrativo.