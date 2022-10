Scalping: la estrategia de trading que pone dinero en un bolsillo y tiempo en el otro

Argentina, un país cuya economía representa una montaña rusa de emociones y las visitas al súper son una caja de sorpresas: no sabés con qué precios te vas a encontrar. Día tras día, son muchos los que luchan por hacerle frente a la inflación y a la devaluación del peso.

La opción que conocen los que no están empapados en el tema de inversiones puede ser el plazo fijo o la compra de dólares. Sin embargo, los expertos dicen que con esto no alcanza. Con estas acciones, sí, perdés menos; pero de todas formas, perdés.

Adrián Nardelli, quien se dedica al trading y es fundador de Bull Finanzas, nos cuenta hoy de una alternativa que puede generar una alta rentabilidad en el corto plazo: el Scalping.

¿Adrián cómo fueron tus inicios en el rubro?



Comencé mi camino en los mercados financieros en el año 2008, luego de que me invitaran a un seminario en la ciudad de Santa Fe. Por ese entonces, aún era estudiante universitario y, sin saberlo, ese fue el inicio para conocer y recorrer un nuevo mundo. No fue fácil, pero la constancia y disciplina de a poco dieron sus frutos. En la medida que iba contando el recorrido a través de un blog personal y a los de mi entorno, las consultas sobre cómo hacer trading me hicieron fundar, en el 2015, Bull Finanzas Academy.

¿De qué se trata el trading?

Llamamos trading a la compra y venta de activos financieros. Para ello, es necesario contar con un intermediario, el broker, que nos dé los datos en tiempo real y nos ofrezca una plataforma para poder operar. Lo bueno de la globalización es que esto es algo que, hoy por hoy, puede realizar cualquier persona. No es necesario que seas millonario, ni dirigirte a una Bolsa de Comercio. Bastan un par de clicks para comprar y vender cualquier activo financiero, desde la comodidad de tu casa.

En nuestra academia, lo aplicamos al mercado bursátil, pero está presente también en el mercado de divisas y el de criptomonedas, por ejemplo.

¿Cómo funciona esto de que se puede ganar cuando el mercado está a la baja?

El mercado desde enero de este año viene en una tendencia bajista. Lo que está bueno de operar con el mercado de futuros (una de las formas de hacer trading) es que este tipo de caídas no te afectan como sí lo hace a inversores que están con una operatoria de más largo plazo.

Lo interesante de los futuros es que te permite ganar incluso cuando el mercado cae. ¿Cómo? Aprovechando y acompañando esa baja con ventas en corto (cuando el precio sube perdés plata y, cuando el precio baja, ganás). Es más, se puede incluso ganar más en este tipo de tendencia, porque al haber un clima de miedo entre los inversores, hay mucho más movimiento. Basta con analizar los gráficos del mercado en momentos de crisis: las caídas son rápidas y drásticas.

¿Qué es el Scalping? ¿Por qué te parece una buena opción para invertir?

Dentro de las diversas estrategias, se trabaja con diferentes horizontes temporales: el swing trading, el day trading y el scalping, que es en el que me especializo. El scalping consiste en hacer operaciones a cortísimo plazo, de segundos a minutos. Es por eso que siempre decimos en la academia que la forma de “tener dinero en un bolsillo y tiempo en el otro”.

El gran beneficio del Scalping es que te permite dormir tranquilo. Las personas que operan más a largo plazo son más vulnerables a los vaivenes del mercado: lo que dice el director del banco central, una crisis, una guerra, la renuncia de alguien, hasta un tweet (como pasa a veces con Elon Musk). Todo puede afectar los precios de los activos. En cambio, al realizar operaciones tan rápidas, lo cerrás en un instante y ya te quedás tranquilo de que tu capital está a salvo, hasta que vuelvas a abrir una operación.

A pesar de estar al alcance de todos, imagino que debe tener requisitos. ¿Cuáles son?

Sí, tenemos cuatro requisitos: contar con una computadora o notebook, abrir una cuenta en un bróker que nos dé los datos en tiempo real, dinero que no necesitás (me refiero a que no sea el que utilizás para pagar las cuentas) y, por supuesto, el conocimiento.

Es fundamental para hacer trading tener los conocimientos correctos. No cualquier persona puede sentarse y hacerlo, por más que sea accesible. Hay quienes empiezan sin saber demasiado, tienen suerte y ganan mucho de entrada. Pero, así como llega esa plata, se va a ir por no tener una base sólida para tomar buenas decisiones que te vuelvan consistente en el tiempo.

Es importante destacar que el trader no es rentable solamente aprendiendo la parte teórica del mercado. Si fuese así, todos podrían lograrlo solo viendo la infinidad de videos que se encuentran en internet.

Por eso, es también importante contar con un mentor que te vaya guiando paso a paso y una comunidad de apoyo, donde te vas enriqueciendo. En la academia, utilizamos una metodología de enseñanza basada en la práctica, donde se enseña a operar con el ejemplo y se enfoca en que el alumno aprenda a hacerlo sin depender de otra persona para obtener un rendimiento. Enseñar con el ejemplo implica operar en vivo frente a los alumnos para que, de esta forma, vean en tiempo real cómo es un día de trading en vivo y apliquen, también, lo que se enseña en la teoría.

¿Cuál es la clave para ser rentable?

Cuando hacés trading, para ser rentable en el tiempo hay que lograr un proceso de transformación, de autocontrol para administrar ansiedades, miedos, euforia… Un proceso que conlleva muchos cambios. En la academia, sabemos lo importante que es y por ello tenemos especialistas en psicotrading, que ayudan a mejorar la gestión emocional del trader en mentorías semanales en vivo.

El éxito va más allá del dinero que vas poniendo a trabajar. Una vez que aprendés a usar las herramientas y a gestionar tus emociones, ya los resultados van a ir llegando. Es cuestión de hacer foco en la habilidad, más que en la cantidad de plata que ganás al principio.

¿Por qué hacés trading?

Prefiero decirte “¿por qué no?”. La mayoría de las personas están encerradas, presas de un salario que representa la compensación a corto plazo de lo que hiciste. La gente está atrapada en una rutina que no te permite salir y ver que hay otra posibilidad de generar ingresos.

Con esto, no digo que haya que dejar el trabajo. Es eso lo que va a darte en un principio el capital para dar tus primeros pasos como trader. Ya después, cada uno ve cómo ir manejando sus ingresos.

Lo que sí quiero aconsejar es que no se queden con una sola entrada. Llegado el momento en el que sos rentable con el trading, también recomiendo que se tengan otras alternativas en simultáneo (propiedades, acciones, emprendimientos, etc). De lo contrario, también vas a estar un poco atrapado por esto y no es la idea, porque te va a obligar a operar cuando no tenés que hacerlo.

Para terminar, ¿qué ofrecen en la academia de Bull Finanzas?

Bull Finanzas Academy surgió por la necesidad de muchas personas de aprender a operar en los mercados financieros y ante una oferta educativa de este tipo casi nula en el mercado. En la academia, se opera específicamente el futuro del Nasdaq bajo la técnica de Scalping, lo que hace posible estar poco tiempo frente a la pantalla

En Bull Finanzas Academy, enseñamos a operar en el mercado de futuros americanos a través de esta técnica para que también el alumno pueda aprender una habilidad que le permita generar dinero y a su vez pueda tener más tiempo de calidad. Cabe la aclaración que la ganancia económica viene siempre después del aprendizaje y nunca antes del mismo.

Actualmente Bull Finanzas Academy es una de las academias de trading más grandes de Latinoamérica, con casi 5000 alumnos que se educan en trading, finanzas y negocios que sigue creciendo.

Datos de contacto:

Instagram.com/adriannardellioficial

Instagram.com/bullfinanzas

Celular: +54 9 3482 55-2971

Email: [email protected]

por CEDOC