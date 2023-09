Valeria Casal Passion: Voces, cuerpos, feminidad y diversidad construyen una ópera en clave de X

La novela Ópera en clave de X es la historia de varias mujeres entrelazadas en una trama, donde su autora ofrece una narrativa única que desde lo femenino horada hacia lo diverso. Sus páginas nos invitan a la lectura de un concierto de voces y cuerpos donde cada capítulo es el acto de una ópera. Las féminas protagonistas danzan sus existencias en un mundo de hombres; allí estos son amados, compañeros o también escalpelos lacerantes. Después de cada herida una nueva marca será inaugurada entretejiendo el rescate de cada experiencia.

Su editora, Mara Laporte, en la contratapa nos dice: “Hay una materia emocional en la que posa su mirada Vala —narradora testigo, personaje, autora— en cada uno de estos relatos que son a la vez anécdota, crónica, saga familiar y poesía, y esa materia emocional es la herida o, más allá de la herida, los modos que encontramos de sanarla. Es este proceso transformador y conmovedor desde el dolor al alivio, esa metamorfosis vital de crisálida a mariposa en la que cada personaje encuentra las formas de encauzar su vida lo que viene a contarnos Valeria Casal Passion con amor, y también con humor, en este libro que es palabras y también música.

“Adoro la ambivalencia poética de una cicatriz: aquí dolió, aquí sanó”, dijo alguna vez Louise Madeira. De eso se trata. Como una astuta ilusionista en escena que nos invita a mirar los movimientos gráciles de una de sus manos mientras en la otra esconde el truco, Casal Passion nos muestra los indicios de una herida para hablarnos en realidad de las posibilidades de la sanación. Y viceversa”.

Valeria, ¿por qué una Ópera en clave de X?

La clave en una obra musical abre, es la llave. Desde su obertura hasta su finale, el lector se encuentra con una urdimbre de pasiones que conforman cada hilo de un entretejido vital finalizando en un desfile tornasolado de personajes. X es una abertura, la infinita posibilidad de los cuerpos y sus destinos, la irreverencia y tenacidad de cada protagonista. Es una invitación no a salvarse, sino a inaugurar la potencia de nuevas marcas allí donde hubo una herida.

Valeria, vos sos Licenciada en Musicoterapia, Especialista en Bioética y Escritora. ¿Tu ejercicio profesional impacta en tus escritos?

Sí, claro. Mi historia y mis propias lecturas también. Ejerzo en el ámbito de los cuidados paliativos y en la clínica de las violencias. Como musicoterapeuta trabajo en contextos de fragilidad donde lo fundamental será albergar las voces y los cuerpos cuando transitan dolor o cuando han sido heridos. En relación a las violencias considero que son ejercidas sobre las voces y los cuerpos. La bioética me ha brindado un necesario enfoque de derechos que recorre mis libros y mis escritos. Se tratará de brindarle al paciente la posibilidad de un despliegue sonoro expresivo y corporal, el encuentro con la potencia de sí. Ya lo decía Spinoza “Nadie, hasta ahora, ha determinado lo que puede el cuerpo”.

¿Dónde pueden encontrarse tus libros?

Ópera en clave de X fue publicado por Editorial Letra Viva (2022).

Este año he co-compilado y publicado en co-autoría Cuestión de vida. La escucha y la perspectiva interdisciplinaria en cuidados paliativos, más allá de la hegemonía biologicista. Ed. Raíces (2023). He escrito prólogos y capítulos de libros académicos, el ensayo Hábeas Corpus. El arte, lo humano y otros malentendidos (2023) de próxima publicación y La voz y el cuerpo en la clínica (2020), este último en coautoría. Anteriormente he publicado el libro de relatos Jugar del otro lado. Infancia, feminidad y dictadura (Ed. Letra Viva, 2014).

¿Dónde pueden contactarte tanto pacientes como interesados en tus libros y escritos?

A través de mi página web www.valeriacasal.com

Y mi perfil de Instagram @casalpassion

por CEDOC