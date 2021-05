Vera CirKovic: la artista que quiebra las barreras culturales con su música

Vera Cirkovic es una cantante de opera internacional que se ha especializado en diversas disciplinas artísticas. Con un amplio recorrido, ella hoy nos cuenta sobre sus orígenes y el lanzamiento de su nuevo disco “Escombros de un vampiro sideral”.

“Mi nacimiento fue anunciado en el escenario del teatro donde trabajaba mi madre, a las 20 horas, antes de un espectáculo. Crecí y aprendí mi oficio en este mismo lugar, con mi primer papel a los 3 años en la Opera Butterfly”, nos comenta Vera.

Especializada en piano, solfeo, flauta traversa, baile clasìco, figurante y teatro, ella hizo debut como cantante lirica a los 17 años en Lucia di Lammermoor. Desde ese momento nunca más dejo de cantar, pasando de Operas de Mozart hasta música contemporánea. Te invitamos a que la conozcas en esta nota.

Tenes un origen franco-yugoslavo, ¿cómo se unen tus raíces con la música y la Argentina?

Los idiomas son música. Mi lengua materna es el yugoslavo, un país que no existe más y también el francés, un país en el cual ya no vivo. Extraño sus melodías y me refugio en ellas. Me siento a veces como “el Ulises de Milan Kundera”, siento que convivo con gente de la que no sé nada y necesito contar lo mío para no olvidar.

Aprender el castellano para vivir en Argentina me permitió entender el sentido de los Tangos que tanto amo y que también se hicieron parte de mis raíces.

Lanzaste "Escombros de un vampiro sideral", ¿qué nos podés contar sobre este disco?

Es la suma de un camino artístico muy ecléctico, convirtiéndose es un ovni musical. Creé este disco para salir de los lugares comunes donde me sentía encerrada como cantante de Opera , para encontrar mi identidad como artista independiente.

La adaptación de los poemas de Baudelaire, Verlaine y Rimbaud, poetas malditos con la música del anarquista Léo Ferré, son parte de mi desafío a lo supuestamente comercial.

La colaboración con músicos de rock como Pedro Giorlandini (quien hizo los arreglos), o Murci Bouyscarol dan este color cinematográfico a cada pieza, donde hay una mezcla de rock indie y afterpunk oscuro. Allí es donde mi voz busca sus propios colores sin referencias que condicionen mi interpretación.

¿Cuáles son tus inspiraciones?

Son muy variadas como lo son mis gustos. Amo el barroco como el minimalismo. Soy fanática del negro para vestirme, pero me rodeo de colores fuertes en mi casa. La cultura punk con su " hazlo a tu manera" me parece lo más adecuado hoy y, gracias a mi formación clásica, me puedo dar el gusto de mezclar influencias supuestamente opuestas.

Puedo amar el romanticismo del siglo XIX, morirme por un vestido de los años 50 o de Yamamoto, añorar Nina Hagen, desvanecerme ante una " Manon Lescault " de Puccini, enloquecer con Emir Kusturica, amar la estética de Björg y emocionarme con Gabo Ferro.

Amo mi época y no paro de descubrir.

¿Dónde encontrás la motivación para realizar tu música?

Es una necesitad, no puedo parar. Tiene forma de condena, pero cada vez que pienso en alejarme, vuelve con formas distintas. Se suman mi interés al arte digital, filmar mis videos, componer colchones sonoros a partir de ruidos o conversaciones. Sigo descubriendo mi voz, el principal motor junto a mi bulimia de belleza.

¿Cómo te proyectas a futuro y que es lo que se viene?

Se verá por streaming del 27 de mayo al 5 de junio el estreno del espectáculo « Fêlures du mal » (titulo Frances de Escombros de un vampiro sideral ) que tuvimos la inmensa suerte de crear en marzo en la Opera Nacional de Montpellier, en Francia. Se podrá ver en Europa como en Latino America en el canal youtube de la Opera Orchestre national de Montpellier.

El mismo cuenta con la colaboración artística de Malia Bendi Merad , la dirección general de la artista visual Argentina Oria Puppo en dupla conmigo. Pensamos representarlo en Argentina en una version bilingüe haciendo más accesible la poesía francesa al publico de aquí y esta programado de nuevo en Francia para la primavera del 2022.

Seguiré el crecimiento de l’ album en las plataformas digitales , en su version física (disponible desde mayo en Disquería Cactus Discos) con el deseo que el arte sea considerado de nuevo como una actividad esencial.

Fotos: Alejandra López y Marc Ginot.

Datos de contacto: Web: @veracirkovic.simpl.com - Facebook pagina: https://www.facebook.com/veracirkovicmezzosoprano - Instagram : https://www.instagram.com/veracirkovicsinger/