Presente en más de 120 países, con varias líneas de producto y 142 años de trayectoria, Victorinox es una compañía multicategoría con fabricación en Suiza y se maneja como empresa familiar independiente. En una entrevista realizada en las oficinas de Bowie SRL, licenciataria de la marca en Argentina, Karl Kieliger, Gerente de Victorinox para Latinoamérica, repasó cómo se define la compañía en la actualidad y qué lugar ocupa el país dentro de su estrategia regional.

“Somos una marca de cuatro categorías”, resumió. La navaja, que él llama “el embajador de la empresa”, convive con una línea de cuchillería, otra de Travel Gear (valijas, mochilas y accesorios de viaje) y una de relojes. Según Kieliger, la marca sigue teniendo una identidad muy ligada a Suiza. El ADN de Victorinox, afirmó, se resume en calidad, innovación, multifuncionalidad y diseño icónico suizo.

Las navajas, los cuchillos y los relojes se producen en Suiza -el 60% del valor agregado de los productos viene de allí-, y en el caso de los relojes es una condición para llevar el sello Swiss Made. Como se trata de un país de costos altos, la compañía invierte en innovación y automatización en sus fábricas para poder seguir produciendo con calidad. La excepción es parte de la línea Travel Gear, que no se produce íntegramente allí, aunque el desarrollo de producto y la ingeniería siguen siendo suizos.

Karl Kieliger - Marina Baraldo - Alberto Baraldo

La navaja continúa siendo el producto principal: aporta alrededor del 40% de las ventas a nivel mundial. La historia de la empresa empezó en 1884 con una fábrica que producía tanto navajas como cuchillos, y hoy la cuchillería se vende para uso doméstico, en restaurantes, hoteles y distintos sectores de la industria.

Otro rasgo que distingue a Victorinox es su estructura. Es una empresa familiar, hoy a cargo de la cuarta generación, que además creó una fundación donde están depositados el capital y las acciones. “Siempre va a ser independiente”, explicó Kieliger. Para el ejecutivo, no cotizar en bolsa les permite pensar “en décadas” y no en resultados de corto plazo.

Argentina, un mercado clave para Latinoamérica

La expansión internacional de la marca comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, con la búsqueda de distribuidores en cada país. En Argentina, Victorinox está presente hace 55 años y, según Kieliger, el país ocupa un lugar “muy relevante” dentro de la región. El principal motivo es el entusiasmo de los consumidores. Argentina, aseguró, está entre los cinco países del mundo con más fans de la marca, algo que se percibe en los clubes de fanáticos, en las redes sociales y también en las tiendas de otros países, donde los argentinos que viajan suelen visitar los locales.

A eso se suman otros factores culturales. Argentina es un país grande, con mucha naturaleza, y a los argentinos les gustan las actividades al aire libre, como el camping o la pesca, donde la navaja resulta un producto muy útil. También destacó que el consumidor local valora los productos de calidad y de marca. Kieliger reconoció que ese gusto por las marcas es un rasgo extendido en toda Latinoamérica, pero sostuvo que en Argentina se vive con una intensidad particular: “Al argentino le gusta algo, lo muestra, lo vive y lo comparte”.

Kieliger señaló que la marca también tiene un buen posicionamiento en relojes y que Travel Gear, la categoría que se incorporó más recientemente, va ganando terreno a medida que los clientes la descubren. Desde Bowie SRL agregaron que quienes llevan una mochila o valija Victorinox sienten placer y satisfacción al usarla, con un sentido de pertenencia muy marcado.

Un año de la Brand Store en Unicenter: una vidriera de la marca y un punto de encuentro para sus fanáticos

La Brand Store de Unicenter cumple su primer aniversario. Para Victorinox fue un paso importante, ya que es la primera tienda que abre en un país donde no tiene subsidiaria propia, sino un distribuidor. En México, Chile y Perú, donde sí tiene filiales, la marca cuenta con tiendas desde hace años.

“Estamos contentos con el resultado del último año”, dijo Kieliger. Sobre por qué eligieron ese centro comercial, mencionó el potencial de Buenos Aires, el poder adquisitivo de la zona de San Isidro y el hecho de que Unicenter es una referencia y uno de los shoppings más tradicionales e importantes de la ciudad.

Dentro del local, la propuesta busca ir más allá de la venta. El nuevo concepto de tiendas, que la marca lanzó hace dos años, apunta a que el cliente descubra a Victorinox a través de una experiencia. Las navajas se dividen en tres áreas: uso profesional y manualidades, outdoor y deporte, y uso cotidiano, y hay una mesa de experiencia donde se muestra cómo funciona la línea Travel Gear. “No es solo un producto, es un compañero de tu trayectoria”, explicó Kieliger, y recordó que el lema de la marca es que estar bien preparado hace la vida mejor.

El balance, según el gerente, fue muy positivo. Desde Bowie SRL contaron que la tienda se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad de fanáticos que, según les transmiten los propios clientes, “estaban esperando un local de Victorinox en la Argentina”. A diferencia de los comercios multimarca, donde cada firma ocupa un espacio reducido, el formato de tienda propia reúne las cuatro categorías bajo un mismo techo. Esto cambia la experiencia de compra: quien entra atraído por una navaja suele descubrir una mochila, un reloj o un set de cuchillos, y termina ampliando su elección.

La tienda también funciona como vidriera institucional. Pasan por ella turistas de Uruguay, Brasil y Chile, y argentinos del interior que luego compran por Mercado Libre o por otros distribuidores. Y permite acceder a los lanzamientos globales al mismo tiempo que otros mercados, ya que Victorinox entrega las novedades a todos los distribuidores a la vez. Eso es especialmente valorado por los coleccionistas, que esperan cada año la edición limitada de unas 7.000 a 9.000 piezas numeradas que suelen agotarse apenas salen.

Los objetivos a futuro: innovación, relevancia y mayor visibilidad de la marca en Latinoamérica

Sobre los objetivos a futuro, Kieliger puso el foco en el largo plazo. La prioridad es seguir invirtiendo en el desarrollo de productos y en entender qué busca el consumidor. “Una marca tiene que ser relevante, tiene que tener un derecho a existir”, planteó.

En ese camino, la compañía busca renovar sus productos para adaptarlos a nuevas tendencias. Desde Bowie SRL señalaron que la cuchillería tuvo una renovación importante, con diseños modernos, colores llamativos y kits de dos y tres cuchillos a precios accesibles, que aumentaron las ventas de esa categoría.

En cuanto a la región, el ejecutivo explicó que Victorinox tiene un muy buen posicionamiento en toda Latinoamérica, un trabajo que comenzó en las décadas del 50 y 60 con los primeros distribuidores. Remarcó que el peso de la región es “muy alto” en comparación con otras empresas que se concentran más en Asia, Estados Unidos o Europa. El plan es seguir creciendo y aumentar la visibilidad de la marca, incluso en Argentina.

La mirada de Kieliger sobre la competencia también se enmarca en esa visión de largo plazo. Para el ejecutivo, los competidores merecen respeto y cumplen un rol necesario. Entre sus pares hay, explicó, muy buenas empresas suizas y de otros países, en varias de las categorías en las que opera Victorinox. En conjunto, ayudan a posicionar estos productos como parte de un estilo de vida, algo que se advierte especialmente en los relojes, que cada vez se perciben más como una joya que como un simple objeto para medir el tiempo. Kieliger afirmó que la relación con los competidores es buena y que contar con ellos es un estímulo para ser innovador y mantenerse al día.

Con 142 años de historia, una estructura familiar que piensa en décadas y una comunidad de fanáticos que en Argentina se hace sentir, Victorinox encuentra en el país un terreno donde la marca se vive con pasión. La Brand Store de Unicenter, que ahora cumple su primer año, es la prueba de esa apuesta y el punto de partida de una visión que busca seguir creciendo en toda la región.