Waracha: sabores clásicos y experimentales

Comencé a fabricar cerveza hace siete años, en Buenos Aires, luego de ver la gran diferencia entre la cerveza industrial de Argentina y los sabores, aromas y la nobleza de una cerveza artesanal”, aclara Facundo Locaso Olivi, creador de la Cerveza Waracha quien, junto a Gonzalo Godoy y Gustavo Humere, lleva adelante la cervecería que se caracteriza por la combinación de lúpulo, malta y levadura con sabores e ingredientes muy particulares.

¿Cuáles son las cervezas que los distinguen como marca?

Tenemos varias, por ejemplo, una cerveza con absenta artesanal y otra con remolacha con un color único. Al día de hoy, Waracha está generando sus propios destilados que luego mezclamos con las cervezas que creamos. Todas se pueden probar en Warachita atendido por Matías Lescano y Carolina Correia, el bar de Waracha en el centro de Chajari, en Entre Ríos, ciudad en la que se encuentra la fábrica.

¿Qué ingredientes han utilizado para experimentar en la elaboración de distintas cervezas?

Remolacha, zanahoria, zapallo, batata, pepino, mango, maracuyá, guayaba, pomelo, naranja, limón, mandarina, ananá, granada, coco, frutilla, cereza, frambuesa, guanabana, pimienta, lúcuma, coriandro, cardamomo, kummel, bayas de goyi, distintas mieles, whisky, ron, licor de avellanas, chips de roble francés y americano, absenta,jengibre y mucho más.

Mi formación es un mix entre la gastronomía y la producción de bebidas. He estudiado ambas cosas en escuelas, y también de manera autodidacta. Me gusta encontrar recursos o sabores que no se cuentan o no se prueban. Ir hacia lo último en cada fruta, en cada color.

¿Cuáles son los estilos de cerveza, permanentes y experimentales, que comercializan actualmente?

Los estilos de cerveza que mantenemos fijos son: Dorada pampeana, Dubbel, Irish red, Weissbier, Imperial Stout con whisky y American ipa. Por otra parte, siempre tenemos un estilo experimental que, generalmente, se hace sólo una vez en la vida de Waracha.

En el presente tenemos una Ipa con un lúpulo muy complejo que se llama sabro, que mezclamos con un ron de coco elaborado por nosotros mismos. La cerveza se llama Sabronut, y está para probar en varias cervecerías con las que trabajamos de Buenos Aires, Rosario, Paraná, Venado tuerto, Concordia, Federación, Monte Caseros, Posadas y Córdoba. Por lo que está sucediendo con esta cerveza, seguramente la agreguemos a los estilos fijos.

¿Qué proyectos tienen para este año?

Pensamos en seguir incorporando algunos fermentadores para tener más estilos y de mejor calidad. Estamos en pleno desarrollo de una cerveza ácida lupulada y con fruta, que ya hemos hecho y queremos retomarla.

También estamos a días de desarrollar la Mexican lager, una cerveza súper clásica, suave, rubia, de bajo amargor, de bajo alcohol, cristalina y refrescante. Y el año que viene, si todo marcha bien, vamos a comenzar a añejar algunas cervezas de alta graduación en barricas. Siempre dispuestos a propuestas que propaguen el crecimiento sano y genuino que construya, potenciando nuestra raíz y nuestra estética.

