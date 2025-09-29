Cómo construimos nuestro futuro financiero

A menudo, cuando pensamos en el mañana, nos invaden la incertidumbre y la esperanza de que "algo va a pasar" o que "el Estado nos va a salvar". Pero la realidad es que el futuro no se improvisa, se construye, y para eso, existen herramientas poderosas que no siempre conocemos o que, por desinformación, descartamos. En este sentido, el seguro de retiro es un pilar que puede cambiar nuestra relación con el dinero y nuestra tranquilidad a largo plazo.

El seguro de retiro es mucho más que un simple producto financiero; es un contrato entre vos y una aseguradora que te permite generar un capital a lo largo del tiempo, invirtiendo tus aportes para obtener rendimientos. Este fondo se te entrega en forma de renta vitalicia o como un retiro único cuando alcanzas una edad preestablecida.

Uno de los grandes mitos que escucho a menudo es que "es solo para gente con mucha plata". ¡Falso! Existen seguros de retiro con aportes mensuales muy accesibles, incluso similares a lo que gastamos en servicios de streaming o delivery. Lo crucial no es el monto inicial, sino la constancia y el tiempo, porque la magia del interés compuesto transforma un pequeño esfuerzo de hoy en un capital sólido mañana.

Otro mito común es pensar "yo soy joven, todavía falta mucho para pensar en eso". Justamente por eso es el mejor momento para empezar. Cuanto más tiempo tengas, más aprovecharás el crecimiento de tu inversión. Retrasar esta decisión puede significar perder miles de pesos o dólares que podrías haber generado. El tiempo es tu mejor aliado en las finanzas.

Mucha gente cree que "si no llego a la edad pactada, pierdo la plata". Esto no es así. Los seguros de retiro incluyen cobertura por fallecimiento, asegurando que el capital acumulado o una suma estipulada sea entregada a tus beneficiarios. Es una doble protección: para vos y para tus seres queridos. Además, ofrecen ventajas impositivas significativas: los aportes son deducibles del Impuesto a las Ganancias y no están alcanzados por Bienes Personales. Los fondos acumulados también son inembargables y cuentan con un rendimiento mínimo garantizado por regulación.

A veces se confunde con un seguro de vida con ahorro. La diferencia clave es que el seguro de retiro se enfoca primordialmente en la generación de un fondo de respaldo financiero para el futuro, mientras que el seguro de vida con ahorro prioriza la cobertura de vida. Ambos son valiosos, pero cumplen funciones distintas.

En Argentina, el contexto para los seguros de retiro es cada vez más propicio. Con una baja penetración histórica, la estabilidad económica y la necesidad de complementar un sistema previsional que probablemente sufra modificaciones, hacen que estas pólizas sean una alternativa sólida y complementaria.

El seguro de retiro es una herramienta valiosa que nos permite tomar las riendas de nuestro futuro financiero. La clave es la educación financiera y contar con un asesor o asesora de confianza que te explique cada paso. No hay "letra chica", sino información técnica que, con la guía correcta, se vuelve sencilla y clara. No dejes tu futuro al azar. Informate, preguntá y empezá a construir hoy el retiro que querés tener.

* Gabriela Totaro es asesora y experta en finanzas, productora de seguros. CEO de GT Educación Financiera.

por Gabriela Totaro