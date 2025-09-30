Un negocio que vuela muy alto

De acuerdo con el informe mensual de la ANAC, en julio de este año, hubo un 10% más de pasajeros en todos los aeropuertos, pero los vuelos interiores todavía duplican a los internacionales (3 millones vs. 1,38 millón de pasajeros transportados en cada caso). Una buena noticias con lecturas diversas: en plena crisis por el drenaje de reservas del Banco Central, las voces acusadoras señalaban que los argentinos se habían fumado las cosecha y el préstamos del FMI en Punta Cana. Una caricaturización de un dato cierto pero con varias notas al pie: durante los siete primeros meses del año, según un cálculo de la consultora Econviews sobre las estadísticas que realiza el INDEC, el balance turístico arrojaba un déficit de US$5.300 millones pero proyectaba para todo el año un rojo de US$10.000 millones.

Radiografía. Según los datos oficiales, los egresos netos por turismo emisivo alcanzaron los US$728 millones en julio, un 20% menos de lo que se estimaba anteriormente. Por su parte, los ingresos brutos por turismo receptivo sumaron US$229 millones, mientras que los argentinos gastaron US$952 millones en viajes al exterior. La diferencia surge a raíz de la metodología utilizada por los organismos oficiales que englobaban rubros como compras en el exterior o suscripciones a servicios varios, pero que no eran estrictamente “turismo”.

En el sector, consideran que precisamente la inestabilidad es la que alienta cambios bruscos en la demanda, como ser el anticipo de una compra cuando hay expectativas de suba del dólar o también de postergación cuando se duda de la viabilidad de un viaje al exterior. El alza de las tasas de interés, en cambio, no es un agravante de peso en los paquetes internacionales porque más del 80% se pagan con ahorros previos ya dolarizados. “Cuando hay estabilidad económica, además de mejora en el ingreso, se desarrolla mucho mejor nuestro negocio porque la planificación es posible y se ahuyentan miedos”, explica Pablo Aperio, director de Travel Services, una empresa protagonista en el sector.

Destinos. Aperio enumera los cinco destinos que no faltan nunca en su cartera de opciones: Madrid y Miami, porque son dos puertas de entrada amigables para Europa y los Estados Unidos; Aruba y Punta Cana, con playa y sol como estandartes; y Rio de Janeiro, que mezcla el viaje de placer con motivos de trabajo.

Precisamente, Brasil encabeza la lista y no sólo en verano: 1 de cada 3 personas viaja al país vecino, lo que lo convierte en el lugar más elegido por los argentinos. Este año, las búsquedas de Brasil en Despegar aumentaron 218% interanual, triplicando el promedio de crecimiento de otros destinos internacionales y algo más el de paquetes (+313%). Río de Janeiro y San Pablo continúan siendo los favoritos, por su combinación de playa, compras y opciones culturales. En turismo receptivo, siempre está Buenos Aires (aterrizaje mayoritario) pero los destinos más solicitados con “Patagonia” (un producto regional, compartido con Chile), Iguazú, Mendoza y con reciente crecimiento del NOA.

Luego, se ubica Chile, con un crecimiento del 150% en las búsquedas respecto al mismo período del año anterior, con Santiago como epicentro gracias a su cercanía, conectividad y atractiva oferta de productos tecnológicos, indumentaria y cosmética a precios competitivos. Aquí también, los paquetes lideran el crecimiento (+334% interanual). Los tours de compras se posicionan como una de las principales motivaciones para viajar al exterior. Por ejemplo, desde Despegar, una empresa líder del sector, se registra un gran crecimiento en la demanda hacia destinos reconocidos por su oferta comercial, como Brasil, Chile y Miami. “Vemos que el viaje de compras dejó de ser una experiencia ocasional para convertirse en una motivación central al momento de planificar. Los argentinos buscan optimizar su presupuesto y aprovechar oportunidades únicas, combinando destinos que ofrecen no solo precios convenientes y variedad de productos, sino también atractivos turísticos y culturales”, comenta Laura Amorós, Gerente Senior de Marketing de Despegar Argentina.

Otras iniciativa que tuvo la empresa fue la de promover destinos de vacaciones con vuelos directos desde aeropuertos argentinos. Aruba se incorporó al menú de opciones de la misma Aerolíneas Argentinas con buenas proyecciones.

Tecnología y servicios. La gran aliada de las empresas del sector es la tecnología, que revolucionó la forma de operar pero que también acercó la competencia a las agencias tradicionales. “Nuestra experiencia es una combinación de una plataforma tecnológica ágil y confiable y la cercanía con el cliente. Cada vez más nos piden una trato personal y hacia allí nos dirigimos”, agrega Aperio. El formato elegido para las ciudades medianas que son las que más crecen demográfica y económicamente, es el de un sistema de franquicias porque es gente que quiere “cerrar” su compra en persona. En eso, concluye, también ayuda el comienzo a la utilización de aeropuertos regionales para el aterrizaje o despegue de vuelos directos de contingentes. “La única forma de fomentar el turismo receptivo es con más vuelos que, lógicamente, también sirve para salir del país. El sector es un todo, no se evalúa sólo por partes”, concluye.