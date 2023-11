Proyectos y liderazgo: consejos para animarse a hablar en público

Allá por 1967 tuvo lugar un acontecimiento extraordinario para la época: la primer transmisión internacional vía satélite en vivo en la que participaron artistas de 14 países. El evento tuvo récord de audiencia y el cierre estuvo a cargo de los Beatles quienes interpretaron All you need is love especialmente compuesta para la ocasión. Cuenta la leyenda que cuando le dijeron a Lennon: vas a cantar ante 400 millones de personas de todo el mundo, se quedó unos minutos sin voz por el pánico escénico.

No es fácil exponerse. De hecho, hablar en público puede ser una tarea aterradora para muchos. Estar frente a una audiencia, grande o pequeña, puede generar ansiedad y nerviosismo aún en las personas más seguras de sí mismas.

Sin embargo, la habilidad de comunicar tus ideas y proyectos con impacto es crucial para tu crecimiento profesional y el de tu negocio. Ya sea que estés presentando una propuesta en una reunión de trabajo, dando una charla en una conferencia o liderando un seminario, aquí te comparto cinco consejos para que te animes a hablar en público con confianza.

1. Avanza a pesar del miedo. No esperes a dejar de ponerte nervioso porque eso no va a suceder. Tampoco te pelees con tus nervios o ansiedad. Reconoce que es algo natural. La práctica constante te ayudará a sentirte más cómodo con el tiempo.

2. Sé real no perfecto. En tus primeras presentaciones, probablemente no te manejes con soltura o te tiemble la voz o las manos. Es parte del aprendizaje de hablar en público. Liberate de la presión de la perfección. Todos, incluso los oradores más experimentados, cometen errores ocasionalmente. No pasa nada si te equivocas o si olvidas alguna parte de tu discurso. La audiencia no espera la perfección, sino autenticidad y sinceridad. Ser genuino y admitir errores, si ocurren, muestra humildad y te muestra más cercano. Enfocarte en comunicar tu mensaje de manera auténtica y real hará que tu presentación sea más poderosa y conectará mejor con tu audiencia.

3. Organiza cómo vas a presentar las ideas. No improvises. Planificar tu discurso es esencial. Estructura claramente tus ideas para que tu presentación tenga un inicio, un desarrollo y un cierre coherentes. Utilizá anécdotas o historias para captar la atención de tu audiencia.

4.Practica, practica y practica. La práctica es fundamental para ganar confianza. Practica tu discurso frente al espejo, graba tus presentaciones y míralas para identificar áreas de mejora. Aprovecha reuniones con amigos y familiares dispuestos a darte retroalimentación constructiva. Cuantas más veces practiques, más familiarizado estarás con el contenido y más natural y seguro te sentirás al presentarlo en público.

5. Conectate con tu audiencia, no con tus preocupaciones. Cuando estás frente a la audiencia no pienses en cómo luces o si estás haciendo todo perfecto. Olvidate de vos y centrate en las personas. Estás ahí para ellos. Pensá qué necesitan de vos y cómo podés contribuir y aportarles valor. Recordá que ellos están allí para escucharte y aprender algo nuevo. Cuando te enfocas en enriquecer la experiencia de tu audiencia, tus preocupaciones se desvanecen, permitiéndote conectarte de manera genuina y hacer que tu mensaje resuene.

Poné en práctica estas recomendaciones. Aprovecha cada ocasión que tengas para dar una presentación. No dejes que el miedo te detenga. Cada vez que te atreves a hablar en público, abres nuevas oportunidades. Imagina las conexiones que puedes hacer, las ideas que puedes compartir y las personas que puedes inspirar.

Mariel Mejuto entrena a líderes, fuerza de ventas y equipos para que incrementen su productividad.

por Mariel Mejuto