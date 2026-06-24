El reto: vender o desaparecer

Durante años, muchas empresas crecieron con una lógica relativamente simple: desarrollar un producto competitivo, construir una marca reconocida y sostener una estructura comercial eficiente. El contexto hacía gran parte del trabajo. En mercados menos saturados, con consumidores más previsibles y menores niveles de competencia, bastaba con “hacer bien las cosas” para tener resultados razonables. Hoy, esa ecuación parece haber quedado definitivamente atrás.

En la actualidad, vender se transformó en uno de los mayores desafíos del mundo empresarial. Y no solo en Argentina. La dificultad para generar demanda, sostener márgenes y construir diferenciación es un fenómeno global que atraviesa industrias, geografías y tamaños de empresa. Lo que antes era un área más dentro de una organización, hoy se convirtió en una capacidad crítica de supervivencia.

La principal razón es sencilla de explicar, aunque difícil de resolver: existe más oferta que demanda en prácticamente todos los mercados. Nunca hubo tantos competidores, tantos productos, tantos canales y tanta facilidad para comparar opciones. El consumidor cambió radicalmente. Está más informado, tiene acceso instantáneo a precios, opiniones y experiencias de otros usuarios y, sobre todo, tiene menos paciencia y menor lealtad.

En paralelo, la digitalización democratizó la competencia. Una pequeña empresa puede hoy competir visualmente con una gran corporación; una marca naciente puede alcanzar audiencias masivas; y un consumidor puede comparar en segundos aquello que antes requería recorrer locales, pedir presupuestos o depender de un vendedor. Según estimaciones internacionales, más del 70% del proceso de compra en entornos B2B ocurre antes de que el cliente tome contacto con un vendedor. En otras palabras: gran parte de la decisión ya está tomada antes de la conversación comercial.

Argentina no escapa a este escenario. A las tensiones estructurales de un mercado históricamente complejo se suman consumidores más cautos, una rentabilidad cada vez más ajustada y un ecosistema comercial donde competir por precio se volvió una tentación tan frecuente como peligrosa. Muchas compañías ingresan en una carrera descendente: reducen precios para sostener ventas, erosionan márgenes y terminan debilitando su propuesta de valor.

La tendencia se verifica claramente en al menos tres sectores. El primero es el consumo masivo. Basta recorrer una góndola o navegar una plataforma de supermercados para advertir la intensidad de la competencia promocional. Descuentos permanentes, combos, cuotas y beneficios bancarios forman parte de un escenario donde captar atención parece cada vez más costoso. La consecuencia es evidente: vender más no siempre significa ganar más.

El segundo caso es el retail y el mercado de electrodomésticos, profundamente transformados por el crecimiento de los marketplaces y la transparencia digital de precios. Cuando todos venden lo mismo y el consumidor puede comparar en segundos, la diferenciación deja de pasar exclusivamente por el producto. La experiencia, el servicio, la financiación, la logística y la confianza en la marca se vuelven decisivos.

El tercer ejemplo aparece en el mundo de los servicios profesionales, la educación y el conocimiento. Conferencistas, consultores, coaches, capacitadores y especialistas enfrentan hoy un mercado saturado de oferta, donde la autoridad, la construcción de reputación y la propuesta de valor importan más que nunca. El conocimiento se volvió accesible; lo escaso es la credibilidad.

En este contexto, muchas empresas siguen intentando resolver problemas nuevos con herramientas viejas. Continúan pensando que vender depende exclusivamente de tener buenos vendedores o de invertir más en publicidad. Pero el problema actual es mucho más profundo: la venta dejó de ser una función aislada para convertirse en un sistema integral.

La capacidad comercial ya no empieza cuando un vendedor levanta el teléfono o visita un cliente. Empieza mucho antes: en el diseño del producto, en la claridad de la propuesta de valor, en el posicionamiento de la marca, en la experiencia del cliente, en el marketing y en la capacidad de construir confianza.

Una empresa puede tener excelentes vendedores y aun así fracasar si el producto no resuelve un problema real, si la experiencia es mala o si el cliente no entiende claramente por qué debería elegirla frente a otras opciones.

Precisamente esa reflexión fue una de las razones que me llevó a escribir Vender o desaparecer, mi décimo libro, luego de muchos años de consultoría, trabajo con compañías de distintas industrias, más de mil conferencias en diversos países y miles de horas analizando procesos comerciales junto a líderes y equipos de dirección. El libro nació de una observación repetida: muchas organizaciones siguen creyendo que vender es un acto aislado, cuando en realidad es la consecuencia de un ecosistema mucho más amplio.

Por eso, lejos de hablar únicamente de técnicas de ventas, el libro aborda el recorrido completo: desde el diseño de productos y servicios hasta el marketing, la construcción de marca, la experiencia del cliente y las herramientas concretas para desarrollar una estrategia comercial sostenible. La intención fue escribir un libro desde la práctica, desde la experiencia, “sin humo”, entendiendo que los mercados actuales exigen menos teoría abstracta y más herramientas aplicables.

La inteligencia artificial también empieza a jugar un rol central en esta transformación. No necesariamente para reemplazar personas, sino para potenciar capacidades: analizar datos, anticipar comportamientos, segmentar mejor clientes, automatizar tareas repetitivas y ayudar a tomar decisiones comerciales más inteligentes. Las compañías que aprendan a integrar tecnología sin perder el foco humano tendrán una ventaja competitiva significativa.

La pregunta, entonces, no es si vender seguirá siendo importante, sino cuánto tiempo puede sobrevivir una empresa sin revisar profundamente su estrategia comercial.

Porque si algo parece claro en esta nueva etapa es que las compañías ya no desaparecen por fabricar mal. Muchas veces desaparecen porque el mercado dejó de entender por qué deberían elegirlas.

*Jonatan Loidi es empresario y especialista en estrategia comercial, liderazgo e innovación. CEO de Grupo SET LATAM, profesor del MBA (Univ. Di Tella).

por Jonatan Loidi