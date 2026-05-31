El poder del “no sé” en tu comunicación de marca

En el mundo del branding y la comunicación empresarial, nos enseñaron —casi a fuego— que la marca debe ser un faro de certeza absoluta. Nos dijeron que proyectar una imagen de perfección inquebrantable, donde cada respuesta es inmediata y cada proceso es impecable, es la única vía para ganar autoridad en el mercado. Durante décadas, la perfección fue el estándar de oro. Pero el panorama comenzó a cambiar y esa armadura brillante empieza a mostrar grietas.

Estamos inmersos en la era de la autenticidad radical. El consumidor actual, saturado de filtros de Instagram y discursos corporativos prefabricados, posee un radar sensible para detectar lo inauténtico. Busca marcas humanas, con las que pueda empatizar y en las que pueda confiar, en vez de marcas heroicas e infalibles. El camino más corto hacia esa confianza es la vulnerabilidad honesta. Y aquí es donde entra el poder del “no sé”.

Imaginá esta escena: un cliente te hace una pregunta técnica compleja en una red social. La respuesta instintiva, la que nos dicta el viejo manual de marketing, es improvisar una respuesta corporativa elegante que suene a certeza, aunque por dentro estemos dudando. Tenemos miedo de que un "no sé" proyecte debilidad o ignorancia. Sin embargo, la magia ocurre cuando te atreves a decir que no tienes esa respuesta exacta ahora mismo, pero que es una excelente pregunta y vas a investigarlo con tu equipo para volver con la información correcta.

¿Qué acabas de comunicar realmente? No comunicaste ignorancia. Comunicaste honestidad, responsabilidad y un respeto profundo por la verdad y por tu interlocutor. Acabas de demostrar que valoras más la precisión que el ego de tu marca. Ese momento de vulnerabilidad no te debilita; te humaniza instantáneamente y desarma cualquier cinismo por parte del consumidor. La perfección absoluta genera distancia; nos resulta ajena y casi robótica, mientras que admitir una limitación nos vuelve cercanos y reales.

Esta premisa cobra una relevancia vital en la gestión de crisis. Cuando las organizaciones enfrentan un problema —una falla en un servicio o un error logístico—, el impulso inicial suele ser el silencio hasta tener una versión definitiva. Pero en la era de la inmediatez, el silencio es el caldo de cultivo ideal para la desinformación. Decir “no sabemos todo todavía, pero estamos trabajando en ello” es una declaración de control, no de caos. La transparencia en el proceso es lo que permite que el cliente nos otorgue el beneficio de la duda. Si ocultamos la incertidumbre, estamos ocultando nuestra propia humanidad.

Para que una marca pueda decir "no sé" hacia afuera, debe existir una cultura que permita decirlo hacia adentro. El marketing falla en ser auténtico cuando los equipos internos viven bajo la presión de la infalibilidad. Como líderes, nuestro rol es habilitar el espacio para la duda productiva. Una organización que aprende es una organización que admite sus lagunas de conocimiento. Cuando fomentamos que nuestro equipo de atención al cliente sea honesto, estamos entrenando el músculo de la credibilidad corporativa. La confianza es un activo que se construye en el día a día, en los pequeños ritos de comunicación, y no solo en las grandes campañas publicitarias.

Y tené en cuenta que no necesitás ser una multinacional para aplicar esto. Si sos dueño de una pyme gastronómica y un cliente te pregunta por un ingrediente que no estás seguro si está presente, un "no estoy 100% seguro, déjame verificarlo en la cocina" vale más que mil eslóganes. Estás construyendo un puente de confianza que ninguna competencia podrá dinamitar fácilmente.

La confianza, hoy más que nunca, es un diferencial competitivo decisivo. En un mercado donde los productos son cada vez más similares y la tecnología iguala las capacidades productivas, lo que inclina la balanza es la relación emocional. No hay emoción más fuerte que la que nace de saber que del otro lado hay alguien que prefiere la integridad antes que la venta rápida.

El marketing, hoy, trata de demostrar que sos real. La próxima vez que te enfrentes a lo desconocido, no tengas miedo de usar el “no sé”. Úsalo como una herramienta de comunicación estratégica para invitar a tu audiencia a un diálogo honesto. La clave no es ser perfectos, sino ser congruentes. El verdadero éxito radica en construir conexiones genuinas que trasciendan los mensajes comerciales y toquen el corazón de las personas, recordándoles que detrás de cada logo hay un equipo humano que, al igual que ellos, sigue aprendiendo y evolucionando con la verdad por delante.

*Asesora y CEO de Mixel Comunicación y Marketing

por María Laura Russo