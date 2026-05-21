Nuevas oportunidades para las empresas frente a la modernización laboral

Durante años, ofrecer buenos beneficios a los empleados fue un privilegio de las grandes empresas. Las pymes querían hacerlo, pero el marco normativo era un campo minado: zonas grises, riesgo de contingencias legales y una incertidumbre que convertía cada beneficio en una potencial deuda futura. El resultado era previsible: las pequeñas y medianas empresas competían con las manos atadas en un mercado laboral donde el talento elige a quien mejor lo trata.

La reforma laboral en curso cambia esa ecuación. Y creo que no se está dimensionando suficientemente lo que esto significa.

Un cambio que va más allá de los abogados

Sé que cuando se habla de modificaciones al artículo 103 bis de la LCT los ojos se ponen en blanco. Pero detrás de esa jerga hay algo concreto: por primera vez, los beneficios cotidianos —el almuerzo, la guardería, el reintegro del transporte o el internet del teletrabajo— quedan expresamente excluidos del cálculo indemnizatorio y de las contribuciones patronales. Eso no es un detalle técnico. Es la diferencia entre ofrecer un beneficio real y ofrecer un beneficio que después te cobra el doble en un juicio laboral.

La litigiosidad laboral en Argentina no es un fenómeno abstracto. Es una de las razones concretas por las que muchas empresas preferían no dar nada antes que arriesgarse a dar algo mal instrumentado. La reforma no resuelve todo —todavía hay grises, como el tratamiento de consumos en supermercados— pero establece un piso de previsibilidad que antes sencillamente no existía.

La democratización de la compensación

Lo que más me entusiasma de este nuevo marco es su potencial igualador. Hasta ahora, solo las compañías grandes podían absorber la incertidumbre jurídica de estructurar esquemas de beneficios. Tenían equipos legales, áreas de compensaciones y espalda financiera para bancarse una eventual contingencia. Las pymes no.

Hoy eso cambia. Una empresa de veinte personas puede ofrecer tarjetas de alimentación, reintegros de guardería o beneficios de bienestar con la misma solidez jurídica que una multinacional. Y puede hacerlo en minutos, con tecnología que centraliza la gestión sin necesidad de múltiples proveedores ni estructuras administrativas complejas.

En un país donde las pymes generan la mayoría del empleo formal, esto no es menor.

El talento elige con los pies

Hay algo que aprendí gestionando equipos: la gente no se queda solo por el sueldo. Se queda por cómo la tratan, por si la empresa entiende que tiene una vida fuera de la oficina, por si los beneficios que recibe le resuelven algo real. Un reintegro de guardería no es un gasto para una empresa, es una declaración de valores.

La reforma habilita además algo que en el ecosistema tecnológico ya era una demanda urgente: la posibilidad de pactar componentes variables, e incluso pagos en moneda extranjera o cripto, para startups que compiten por talento en mercados globales. Argentina tiene desarrolladores de primer nivel que hoy trabajan para empresas del exterior porque las locales no podían ofrecerles condiciones equivalentes. Eso puede empezar a cambiar.

Lo que sigue

La reforma abre una puerta, pero caminar por ella requiere hacerlo bien. Una incorrecta estructuración de los beneficios puede terminar en reencuadre remuneratorio, diferencias de indemnización y exactamente el problema que se quería evitar. La letra chica importa, y la tecnología que permite trazabilidad, documentación y cumplimiento normativo en tiempo real deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad.

Estamos ante una oportunidad real de modernizar la forma en que las empresas argentinas compensan a su gente. Sería un desperdicio no aprovecharla.

Por Cristian Adamo, CEO y cofundador de Kuru

por Cristian Adamo