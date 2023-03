Globant: por qué el unicornio argentino se instaló en Tandil

Mientras algunos empresarios exitosos deciden irse de Argentina o, como sucede con algunas empresas internacionales, buscan asentarse en la Ciudad de Buenos Aires, Globant, el unicornio argentino dedicado a la ingeniería en software desde hace 10 años acaba de inaugurar un edificio inteligente en Tandil, Provincia de Buenos Aires. ¿Qué llevó a sus creadores a instalarse en una localidad del interior provincial.

Globant tiene oficinas en 12 ciudades de Argentina. Y uno de sus fundadores, Guilbert Englebienne, explicó en las redes la "estrategia federal" de la empresa. “Estudié mi carrera de ingeniero en sistemas en Tandil y el mismo día que defendí mi tesis dejé la ciudad con un camión de mudanzas. A pesar de formar buenos profesionales, Tandil no tenía oportunidades. Migré a Buenos Aires esa misma tarde para desarrollar una carrera profesional”, afirmó. Y agregó que, desde el inicio, la empresa se propuso crear “una compañía que permitiera que la gente viviera en donde quisiera” y que por eso fueron “a cada lugar donde pudiéramos ver una cantidad de talento suficiente”.

“La gente me preguntaba: ‘¿Por qué en Tandil?’, y yo contestaba: ‘¿Por qué no?’”, afirmó Englebienne. También contó que para la creación del nuevo edificio lanzaron un concurso internacional de arquitectura en el que se presentaron más de 100 proyectos. Y que el elegido refleja la visión sustentable de la empresa, ya que es uno de los primeros cuatro edificios del país certificado como LEED Platinum (la más alta de Leadership in Energy and Environmental Design), y el primero fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

Otro de los motivos es que, según explicó, el crecimiento empresarial y el incremento de jóvenes por estudiar Exactas en la ciudad son más que relvantes. Aunque también es probable que influya la "mano de obra barata", motivo por el que muchas empresas extranjeras buscan mano de obra en Sudamérica, Y concluyó: “el día en que pusimos la piedra fundamental me di cuenta de que el lote donde construiríamos el edificio era lindero al lugar donde yo había vivido durante toda mi carrera y desde donde me había ido a Buenos Aires aquel día, con el camión de mudanzas”.

Esta operación no es la única, sino que va en línea con la tendencia entre las empresas de informática, las cuales están en la búsqueda de desarrollar nuevos “hubs” tecnológicos en el interior del país.