La pelea por la pelota

El partido se disputa en cancha embarrada. Los rivales luchan por dominar la escena. Y, en cuanto parece que uno domina la situación, el contraataque de su adversario irrumpe para emparejar la situación. Así parece ser el mano a mano que se disputa el gobierno contra la AFA por el desembarco -o no- de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino.

Por medio de una publicación en el Boletín Oficial de hace algunos días, el Gobierno reglamentó la posibilidad de que los clubes puedan convertirse en SAD. En esa dirección, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, advirtió que la AFA no les puede negar la participación en los torneos oficiales a las instituciones que opten por esa modalidad de negocio.

Pero la AFA jugó su contragolpe: publicó en su sitio web el fallo del Juzgado Federal de Mercedes que ratificó la medida cautelar del juez Elpidio Portocarrero, que había dejado sin efecto los dos artículos del DNU vinculados al desembarco de las SAD. “Sabemos cuál es el modelo de fútbol que representamos y que queremos para nuestras instituciones: las asociaciones civiles sin fines de lucro. Por más que intenten cambiarnos con DNU, con decretos, buscando la manera de debilitar al fútbol argentino para tratar de convencernos de algo que no es para nuestro modelo de fútbol”, expresó el presidente de la AFA Claudio Tapia.

Escenario. Si se hace una recorrida por el planeta fútbol, solo en Europa el mundo de la pelota se estima que registra ingresos en torno a los US$ 30.000 millones. La Premier League factura US$6.000 millones; la Liga Profesional de España y la Bundesliga de Alemania, US$4.000 millones; la Serie A (Italia), US$ 2.000, y la Ligue 1 (Francia), US$ 1.000 millones. En el Reino Unido todos los clubes son SA, mientras que Alemania tiene un régimen diferente: 51% de los socios y 49% de empresas que gestionan. “La gestión la llevan los clubes”, indica el consultor Mariano Elizondo. En España, rige una norma diferente; obliga a las instituciones a adoptar el modelo de SAD en función de determinadas variables. Solo el Real Madrid, el Barcelona, el Athletic de Bilbao y el Osasuna calificaron para continuar con el modelo anterior. ¿El resto? Son o tienen inyección de capitales privados para sostener sus cuentas en orden. “En Argentina, son clubes con fútbol, pero en España o UE se trata de clubes de fútbol. No estamos comparando lo mismo”, aclara Elizondo.

En el Viejo Continente, los equipos tienen en la venta de derechos audiovisuales su mayor ingreso, mientras que los tickets y ventas representan el 15% de su facturación. Si se bucea en los datos de las entidades más importantes del mundo, su envergadura queda en evidencia a primera vista. Por caso, un dato de estos tiempos: el Real Madrid tiene siete veces más seguidores que españoles en sus redes sociales. “Es un club global, eso lo hicieron con gestión”, subraya Elizondo.

En América latina, el mercado con mayor escala es Brasil. Sus ingresos ascienden a US$1.500 millones anuales (18 equipos de Primera División), contra los US$600 millones de Argentina (28 clubes de la “A”), los US$120 de Chile y Colombia. “Brasil tiene ventajas con respecto a Argentina: le vende más a Europa y Argentina a Chile (el que se lleva más todos los años). Portugal es la puerta de ingreso a la Unión Europea (con acuerdo de nacionalidad por 1 año) y de allí es un trampolín”, agrega el consultor.

Voces. A través de comunicados, la mayoría de los clubes argentinos vota a favor de la continuidad de las sociedades civiles. Solo Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba se despegan a través de las posiciones públicas de sus presidentes. "Lo que hay que discutir es qué tenemos que hacer para romper el molde. Me parece que cada club, en la apertura, debe tener la oportunidad de preguntarse cómo se hace una SAD. Cada club tiene que dar su discusión y encontrar su esquema. No hay que ser rígidos e ir a los extremos, simplemente dar la discusión porque en el medio hay mucho por recorrer", indicó Juan Sebastián Verón, titular del Pincha.

Desde Córdoba, llega otra voz impulsora de un nuevo modelo. “Cuando se tome esa decisión va a ser lo mejor para el fútbol argentino”, destacó Andrés Fassi, máximo responsable de Talleres. En su opinión, el ingreso de las SAD “no es en contra de la AFA, todo lo contrario. Cuando se decida, será lo mejor, no tengo dudas. Y el que quiera ser una sociedad sin fines de lucro, que lo sea”. Fassi, incluso, planteó que “Argentina es el único país del mundo donde no se aceptan las SAD. En un fútbol como el argentino y travesando el momento en el que estamos, siendo campeones del mundo, y con un gran momento dirigencial, creo que aceptar que ingresen recursos extranjeros a potenciar nuestros clubes es una decisión a favor de la AFA, no es una decisión en contra”, precisó.

Desde Italia, Javier Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán (funciona como una SAD con capitales chinos), no dudó en afirmar que "creo que sirven”, aunque indicó que “hay que ponerse en contexto: Argentina está atravesando un gran cambio y para eso se tiene que preparar. Puede ser una alternativa donde en algunos clubes pueden probar para ver si es una solución para muchos problemas que tienen hoy en día", señaló. Así, surgen nombres, como el del holding 777 Partners, accionista de varios clubes en el mundo, compañía con sede en Miami y cuya cara visible en el país es el empresario Guillermo Tofoni (desea convertirse en propietario de un club de La Plata); el del qatarí Abdullah Al Thani, exaccionista del Málaga de España que debió retirarse de la entidad española debido a una serie de irregularidades que desembocaron en la intervención judicial. O el de Jim Ratcliffe, del Manchester United, o el del City Football Group Limited (CFG), que además del Manchester City tiene clubes de Estados Unidos, Australia, India, Italia, Japón, España, Uruguay, China, Bélgica y Francia.

En una cancha cada vez más embarrada, cada uno defiende lo suyo. No es para menos: es un partido que se juega con una pelota de dólares...

