Un Perón “anticuarentena” para Alberto Fernández

Por si faltaran peronistas que hacen cola para darle consejos de emergencia a Alberto Fernández, este fin de semana se sumó Juan Domingo Perón. Como un mensaje desde el más allá justicialista, el fantasma del General reapareció de la mano de uno de los políticos más ocurrentes del oficialismo: se trata del inquieto Aníbal Fernández, que encontró y desempolvó un video del Gran Jefe de los Descamisados, y lo publicó en su cuenta de Instagram. Fiel al paradójico movimiento que marca la política argentina desde mediados del siglo pasado, la perlita de archivo lanzada por Aníbal brilla por su ambigüedad doctrinaria.

Opina Perón en el video, hablando sobre la unidad del peronismo: “Yo creo que ya no hay peligro de disociación. Y eso ha sido debido a que nosotros nunca hemos conducido al movimiento en una forma rígida o ajustada, sino que lo hemos hecho con una gran amplitud y ductilidad”, explicaba el fundador del Justicialismo. Y redoblaba la apuesta siendo más explícito todavía: “Yo permito todo en el movimiento. Nosotros -decía Perón- no tenemos prejuicios de ninguna naturaleza, porque así tienen que ser los movimientos. Tenemos hombres de extrema derecha y tenemos hombres de extrema izquierda”, se enorgullecía Perón. Y para que este mensaje de elasticidad extrema sirviera de guía para la actualidad del kirchnerismo en el poder, Aníbal Fernández le escribe en el mismo posteo de Instagram al Presidente: “Así hablaba Juan Perón, Alberto, querido amigo Presidente, el camino que has elegido es el correcto”.

El video que compartió Anibal Fernández en su Instagram:

Hasta acá, el mensaje de apoyo anibalista parece elogiar el rol de equilibrista que supuestamente encarna Alberto Fernández en el Frente de Todos, en medio del fuego amigo y enemigo que por estos días asedia al búnker de Olivos. Sin embargo, las palabras de Perón siempre tienen un plus de incertidumbre, que dejan un final abierto a cualquier interpretación.

Sobre el final del video de Perón, aparece un premonitorio consejo epidemiológico para el Presidente actual, que en el agrietado escenario sanitario argentino podría ser clasificado burdamente como una postura “anticuarentena” del General. Dice Perón: “Yo creo que pasa lo mismo en el organismo institucional que en el fisiológico. Si nosotros no tuvierámos autodefensas, hubiera desaparecido el hombre ya hace años de la tierra. Se conserva por esas autodefensas, no por los médicos ni los antibióticos.” Y Perón va por más: “Pero esas autodefensas se producen por la generación de anticuerpos de los propios gérmenes patógenos que entran al organismo.” Para cerrar la inquietante metáfora, cargada de actualidad, que lanza Perón a través del “médium” Aníbal Fernández, hay que atender a esta mezcla entre ideología e infectología del final del imperdible video de Instagram. Concluye Perón: “A veces me dicen: fulano es un traidor. Déjelo, les digo yo, cuídelo, ese está generando anticuerpos que van a ser las autodefensas del movimiento.”

¿Habrá querido Aníbal sumar un mensaje cifrado sobre la cuarentena para acercarle al Presidente? ¿Se le habrá escapado la paradójica referencia epidemiológica de este curioso final del video que subió a su Instagram para alentar al Presidente? En cualquier caso, Aníbal se monta, con su propia picardía de peronista camaleónico, al I Ching eterno de las citas de Perón que sus infinitos herederos usan como el oráculo de conducción para una Argentina sin rumbo.