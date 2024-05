Adrián Elterman Propiedades

Adrián Elterman, ¿cómo fueron los inicios de su marca?

La empresa surgió en el año 2007, en un contexto en donde ya estaba metido en el mundo de la Corporación de Arrematos Judiciales. A partir de allí, cantidad de personas viendo mi trabajo y esfuerzo, me empezaron a confiar cada vez más propiedades para vender. Así surgió primeramente la empresa. Comprendí que tenía una oportunidad única y decidí jugármela. Luego de pasar por diversos rubros, siempre relacionados al comercio, tenía que definir un camino a largo plazo y en la búsqueda de oportunidades, teniendo en cuenta las relaciones que había hecho a lo largo de mi vida, pude combinar el sueño de emprender con una pasión por las relaciones sociales, en este hermoso proyecto de compra/venta de inmuebles.

En 2018, empecé a construir mis propios desarrollos, pensando en las necesidades del consumidor y cómo aportar un valor agregado en algo tan importante como es la vivienda.

Con mucho esfuerzo, responsabilidad y honestidad, considero que todo va para arriba. Así llegamos hasta acá y así crecimos más de lo que podríamos haber imaginado. En una industria en donde la confianza es el pilar del éxito, estamos construyendo una marca sólida potenciando nuestras fortalezas basadas en la seriedad y experiencia.

¿Cuál fue el punto de inflexión para lograr un marcado crecimiento en el mercado inmobiliario?

El hecho de jugársela siempre fue una premisa para mí. El punto de inflexión fue cuando entendí la cantidad de gente que me apoyaba y confiaba en mí, posterior a eso, uno de los proyectos que nos generó un gran salto fue la renovación del estadio del Club Atlanta, situado en Villa Crespo, en donde desarrollamos el diseño y dirección de obra de la construcción de palcos, fachada, mejoras en la platea y tribuna, junto con el estudio de Arquitectura 3R y con el apoyo del Presidente del club, Gabriel Greco. Este proyecto nos dio visibilidad, y, sobre todo, la posibilidad de mostrar la calidad constructiva que manejamos a más personas.

¿En qué proyectos se encuentran incursionando?

Actualmente contamos con siete desarrollos, de los cuales dos ya están terminados, y un tercero está próximo a entregarse, ubicado en Palermo Hollywood, el cual se encuentra vendido en su totalidad. Otro de nuestros grandes desarrollos está avanzando en el barrio de Palermo, en la bifurcación de Av. Córdoba y Estado de Israel. Allí estamos construyendo dos edificios de 12 pisos sobre el mismo terreno, cada uno con frente a cada avenida, del cual todavía quedan unidades disponibles para comprar a buen precio de pozo. Este se entrega aproximadamente a finales del 2025.

¿Cómo proyectan a su marca de cara al futuro?

Si tengo que pensar a mediano plazo mi marca, apuntamos a construir y desarrollar por todo Buenos Aires, y por el resto del país. Va a ser una marca distinta, que abarcará muchísimos rubros, no solo compra/venta de inmuebles, sino también desarrollos, asesorías, subastas judiciales, tecnología, y varias cosas más que por el momento no puedo contar.

Si tuvieran que iniciar nuevamente, ¿qué harían diferente?

Todos mis errores y aciertos me hicieron ser quien soy hoy, y estoy orgulloso de eso, aunque me he pegado muchos golpes, al final, todos me fortalecieron.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Me destaco por mi humanidad, no soy un empresario que va detrás del dinero. El dinero no es el fin, sino el medio para lograr una mejor calidad de vida, tanto para mí, como para todos. Me gusta ayudar y soy muy generoso en general, siempre busco tratar a mis clientes como parte de mi familia y eso es lo que creo que tengo de diferente. Para mí un cliente no es simplemente un número más, es una oportunidad de generar relaciones y ayudar a alguien en su proyecto de vida. Todos los clientes son tratados como únicos e importantes y cuentan con mi dedicación y responsabilidad para lograr los objetivos exitosamente.

