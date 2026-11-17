“Yo mis problemas personales los dejo afuera”

“El problema que tengo con fulano, lo tengo de la puerta para afuera”



¿Escuchaste alguna vez una de esas frases?

Yo las escucho un montón. Personas que no se hablan, se evitan, pero interactúan “por trabajo”

Creen que sus problemas los dejan “afuera”. Y mientras tanto… los clientes enojados, los procesos que se traban, las entregas demoradas o con fallas y desde adentro echándose las culpas unos a los otros.

Lo primero que les planteo, aunque a veces me miran mal es

“No dejamos nada afuera”. Nuestros problemas y lo que nos pasa con el otro está con nosotros 24/7. No nos transmutamos por cruzar una puerta. Que escondamos o reprimamos nuestra emoción…bueno ese es otro cantar.

El primer paso para sanar, es reconocer que hay un conflicto, y que ese conflicto no solo nos afecta como personas sino que afecta el rendimiento de la empresa mucho, pero mucho más de lo que creemos.

Y aquí la responsabilidad del líder es esencial, en generar un espacio donde estos conflictos se puedan poner sobre la mesa, mediar para que se escuchen y poder llegar a un acuerdo, o delegar esta tarea en un profesional que pueda hacerlo con tacto. Lo que es inviable, es ignorar el conflicto, minimizarlo y seguir como si nada pasa.

Hay una frase muy simple que aprendí en mi carrera como coach, que se resume con la fórmula “R=R”

Relaciones = Resultados

La calidad de las relaciones es directamente proporcional a la calidad de tus resultados

Y ahora te dejo esta pregunta, ¿cómo es la calidad de los vínculos o relaciones entre las personas en tu empresa?



Pablo Guerreiro

Ingeniero y Coach

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IG: @pabloe.guerreiro

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por CONTENT NOTICIAS