La reforma laboral introdujo dos cambios que, aunque parecen cuestiones técnicas, tienen implicancias para las empresas y sus trabajadores. Uno ya está vigente: los recibos de sueldo deben incorporar las contribuciones que paga el empleador por cada trabajador. El otro es el Fondo de Asistencia Laboral, al que las empresas alcanzadas deberán destinar el 1% de las remuneraciones, o el 2,5% en el caso de las MiPyMEs, para contribuir al financiamiento de determinadas obligaciones indemnizatorias.

Parecen asuntos para contadores y abogados laborales. Pero son bastante más que eso. Muchas empresas podrían perder la oportunidad de discutir lo verdaderamente importante.

Empiezo por el recibo.

Durante décadas, en las organizaciones argentinas convivieron dos números para hablar de una misma relación laboral. Finanzas miraba el costo empresa, mientras Recursos Humanos se enfocaba en las remuneraciones y el trabajador, sobre todo, en el salario neto: lo que efectivamente llega a su cuenta bancaria. Los dos números eran correctos. El problema es que rara vez se discutían juntos.

Ahora, la obligación de mostrar las contribuciones patronales hace más visible esa diferencia. Y aparece una pregunta que probablemente muchos trabajadores se hagan: si le cuesto tanto a la empresa, ¿por qué recibo bastante menos?

Entre el costo total y el salario de bolsillo hay aportes, contribuciones y conceptos que financian distintas prestaciones y obligaciones. No todo ese dinero podría convertirse automáticamente en salario neto. Pero tampoco alcanza con enumerar descuentos y esperar que todos comprendan su significado.

La transparencia sin explicación puede generar más desconfianza que información.

El contexto tampoco ayuda. Según datos de la Secretaría de Trabajo, entre marzo de 2025 y septiembre de 2026 el salario mediano del sector privado registrado perdió un 4,2% de poder adquisitivo, pese a la recuperación parcial de los últimos meses.

El trabajador mira su recibo con una preocupación concreta: cuánto le alcanza para vivir. La empresa, en cambio, analiza cuánto puede pagar sin comprometer su rentabilidad. Ambas preocupaciones son legítimas, pero no tiene sentido tratarlas como si fueran independientes.

Con el Fondo de Asistencia Laboral sucede algo parecido.

Desde la perspectiva financiera, permite transformar parte de una contingencia futura en un mecanismo de acumulación de recursos, con cuentas individuales por empleador e instrumentos supervisados por la Comisión Nacional de Valores.

Para las empresas alcanzadas, el aporte se compensa, en términos generales, con una reducción equivalente de determinadas contribuciones patronales. Sin embargo, que no aumente el costo de la empresa no significa que no exista un costo de oportunidad para el sistema: los recursos destinados al fondo dejan de ingresar a determinados subsistemas de la seguridad social.

Además, un fondo destinado a afrontar desvinculaciones también transmite una señal. Para un director financiero puede representar previsibilidad. Para un trabajador, si nadie explica su funcionamiento, puede despertar una sospecha: ¿la empresa se está preparando para despedir? La herramienta es la misma. La interpretación puede ser completamente diferente.

Economía y Recursos Humanos no deberían funcionar como dos áreas con intereses contrapuestos, sino como perspectivas necesarias para tomar una misma decisión. Es una idea que atraviesa mi trabajo como economista y que desarrollé en La falsa grieta.

Una política salarial o un cambio en las condiciones de contratación tienen consecuencias financieras y humanas al mismo tiempo. Finanzas puede calcular el impacto sobre el margen y la liquidez; Recursos Humanos, anticipar cómo afectará el compromiso, la percepción de justicia, la rotación y la capacidad de atraer talento. Ninguna de las dos miradas alcanza por sí sola.

La rotación también tiene un costo económico, aunque suele aparecer fragmentado entre selección, capacitación, productividad perdida y conocimiento que se va con las personas.

¿Qué deberían hacer entonces las empresas?

Empezaría por explicar el recibo antes de que lo explique el pasillo. Una conversación entre Finanzas, Recursos Humanos y los trabajadores puede aclarar qué paga la empresa, qué recibe cada persona y qué financia la diferencia.

También aprovecharía la implementación del Fondo de Asistencia Laboral para discutir algo más que instrumentos financieros. La previsibilidad de las indemnizaciones es importante, pero no reemplaza una estrategia de retención ni una política de relaciones laborales. El desafío no consiste en elegir entre rentabilidad y personas. Consiste en entender cómo se relacionan.

La reforma cambió parte de las reglas, pero ninguna ley puede obligar a un director financiero y a un responsable de Recursos Humanos a pensar juntos. Eso sigue siendo una decisión de gestión.

Porque mostrar el costo laboral es un avance. Entender el valor del trabajo es una decisión que todavía tenemos pendiente.

Paula Pía Ariet es economista, CEO de Gestión Capital Humano y autora de La falsa grieta.

por CONTENT NOTICIAS