Arte y diseño interior: una obra de gran formato que transforma espacios

Dentro de su universo creativo “Espontáneas”, Juliana Modenutti materializa obras a medida. Así nació “Encrucijada de colores”, un vibrante díptico de casi cinco metros creado junto al diseñador Alexis Badaui, de BADAUI Interiorismo, para el nuevo hogar de Cristina F. Una pieza única que fusiona arte, emoción y diseño interior de alto nivel.

Cuando la artista recibió la propuesta, inspirada en otra de sus piezas, la descripción fue tan precisa en sensaciones, palabras y colores que se convirtió en una verdadera celebración para sus pinceles. El desafío implicaba capturar esa esencia vivaz en dos imponentes lienzos de gran formato. Tras los primeros bocetos en papel, el trabajo conjunto con Alexis Badaui resultó fundamental para alinear los criterios estéticos y lograr que la obra dialogara con la arquitectura de la residencia.

El ritual de “romper el blanco” con la primera pincelada trajo consigo la dualidad de ser un instante crucial y sumamente feliz. A partir de allí, la artista se sumergió en un proceso de creación donde cada trazo, algunos espontáneos y otros cuidadosamente planificados, fluyó en absoluta sintonía. Para Juliana Modenutti, una obra personalizada trasciende un mero encargo: es una conexión profunda, una especie de mimetismo donde el lienzo poco a poco revela su propia magia.

Al ser instalada, la pieza cumplió su auténtico propósito: un estallido de colores que invita al observador a descubrir cada textura y fragmento. Convencida de que el título existía desde antes del primer trazo, la obra confirmó que solo necesitaba el deseo genuino de habitar un espacio para nacer.

Así cobra sentido “Espontáneas”, un universo donde el arte cobra vida para transformar los entornos en el momento oportuno.

Instagram: @julianamodenutti.art

por CONTENT NOTICIAS