Central de Catering: soluciones gastronómicas integrales para empresas

Central de Catering nació hace 19 años, a partir de la experiencia de Juan Carlos en el sector gastronómico, especialmente en la prestación de servicios de alimentación y viandas. Los conocimientos adquiridos y su visión del negocio lo impulsaron a emprender de manera independiente y crear su propia empresa, especializada en soluciones gastronómicas para organizaciones. Hace tres años se incorporó Emiliano, sumándose al desarrollo y crecimiento de la compañía.

Desde sus comienzos, la firma construyó una propuesta orientada a brindar confianza, calidad y compromiso, con el objetivo de que las organizaciones puedan delegar la alimentación de sus colaboradores en un equipo encargado de gestionar cada etapa del servicio.

Alimentación corporativa y gestión integral del servicio

Uno de los principales diferenciales de Central de Catering es su capacidad para ofrecer soluciones gastronómicas integrales adaptadas a las necesidades de cada empresa. Su servicio abarca desde la planificación y elaboración de menús, con el acompañamiento de una nutricionista, hasta la logística, distribución y gestión diaria de la alimentación.

Para garantizar el funcionamiento de estas operaciones, la compañía cuenta con logística propia, depósitos de mercadería y un equipo de trabajo enfocado en mantener estándares de calidad, variedad y cumplimiento.

La atención cercana, la flexibilidad y la capacidad de respuesta también forman parte de su identidad. La empresa busca ofrecer soluciones concretas ante las necesidades de cada cliente, entendiendo que una alimentación adecuada contribuye al bienestar de los colaboradores y al funcionamiento cotidiano de las organizaciones.

Crecimiento, infraestructura y mejora continua

En un mercado cada vez más competitivo, uno de los principales desafíos de la compañía es fortalecer su posicionamiento sin perder la cercanía y la calidad del servicio.

Para ello, mantiene una filosofía de mejora continua y escucha activa, en la que las sugerencias y observaciones de sus clientes permiten evaluar procesos, incorporar mejoras y adaptar las prestaciones a nuevas necesidades.

De cara al futuro, Central de Catering busca ampliar su cartera de clientes, consolidar su presencia en el mercado y fortalecer su capacidad operativa. Entre sus objetivos se encuentran el desarrollo de nuevos espacios y la expansión de su infraestructura logística para acompañar el crecimiento de la empresa.

El compromiso, la responsabilidad, la confianza y la flexibilidad son valores que orientan su actividad. Bajo esta perspectiva, la compañía continúa desarrollando un modelo de servicio que reconoce la importancia de la alimentación en el bienestar diario de las personas y en la dinámica de cada organización.

Central de Catering S.R.L

Dirección: Rosario, Santa Fe,Argentina

Mail: [email protected]

Celular: +54 9 3416 96 1895

Web: www.centraldecatering.com.ar

por CONTENT NOTICIAS