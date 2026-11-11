Fold Atelier: el arte de transformar libros en esculturas contemporáneas

Fold Atelier nació de una búsqueda artística que encontró en los libros una nueva forma de expresión. Su creadora, Marian Yorio, con una trayectoria vinculada a las artes plásticas, descubrió el potencial de estos objetos mientras reorganizaba su biblioteca personal. Entre sus páginas aparecieron fotografías, notas, señaladores y flores que conservaban recuerdos e historias.

Aquella experiencia despertó una inquietud: transformar los libros sin perder su esencia. Así comenzó a investigar el book folding, una técnica de plegado que permite convertir sus páginas en esculturas, conservando el valor simbólico de cada ejemplar.

La propuesta parte de una idea central: darles una segunda vida a los libros y convertirlos en obras capaces de generar nuevas experiencias.

Book folding: una técnica que une arte, geometría y diseño

Fold Atelier desarrolla una identidad artística contemporánea en la que los libros dejan de ser únicamente objetos de lectura para convertirse en piezas escultóricas de carácter abstracto, geométrico y arquitectónico.

A diferencia de las representaciones figurativas tradicionales, sus creaciones exploran volúmenes, profundidad y juegos de luces y sombras mediante el plegado artesanal de cada página. Algunas obras incorporan iluminación, generando una relación particular entre la escultura y el espacio que ocupa.

El cuidado por los detalles también forma parte de su identidad. Desde la selección del libro, sus tapas y encuadernación hasta el packaging, cada elemento acompaña la experiencia de adquirir una obra de arte.

Detrás de esta propuesta existe un recorrido artístico de aproximadamente siete años, dedicado a la pintura abstracta, las texturas y las técnicas mixtas. Marian participó en exposiciones en Buenos Aires, Barcelona y Palma de Mallorca, experiencias que contribuyeron a enriquecer su mirada creativa.

Su acercamiento al origami desde la infancia también influyó en esta búsqueda. Durante el último año profundizó en el book folding escultórico, transformando una exploración personal en una marca con identidad propia, obras comercializadas y workshops destinados a compartir la técnica.

Nuevas colecciones y proyección internacional

Con una propuesta que combina trabajo artesanal, investigación y diseño, Fold Atelier busca consolidar su presencia dentro del arte contemporáneo, acercando sus creaciones a galerías, coleccionistas, arquitectos e interioristas, tanto en Argentina como en el exterior.

Entre sus próximos objetivos se encuentran el desarrollo de nuevas colecciones, la exploración de obras de mayor escala y la investigación de nuevas posibilidades vinculadas al papel, la geometría, la iluminación y el espacio.

La marca también proyecta ampliar sus workshops, concebidos como experiencias creativas para descubrir las posibilidades de transformación de los libros.

De esta manera, Fold Atelier continúa construyendo un lenguaje escultórico propio, donde cada creación representa una oportunidad de reinventar un objeto cargado de historia y convertirlo en una nueva expresión artística.

Instagram: @fold_atelier

Correo electrónico: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 7150-0500

por CONTENT NOTICIAS