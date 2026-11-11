Observatorio Astronómico Ampimpa: ciencia, educación y turismo astronómico en Tucumán

El Observatorio Astronómico Ampimpa nació en 1985 en el Valle Calchaquí tucumano, como una iniciativa privada destinada a fotografiar el paso del cometa Halley en el marco del programa internacional International Halley Watch. Lo que comenzó como un proyecto de observación astronómica se transformó en una institución dedicada a la divulgación y enseñanza de la ciencia.

La elección del lugar respondió a las condiciones de su cielo, ideales para la observación astronómica. Desde entonces, el objetivo fue compartir ese entorno con quienes quisieran descubrir y comprender los fenómenos del universo.

Experiencias educativas que acercan la ciencia a las personas

La identidad de Ampimpa se construye sobre una premisa: el conocimiento no es un complemento de la experiencia, sino su parte central. Cada propuesta busca despertar la curiosidad y promover el aprendizaje a través del contacto directo con la ciencia.

Para lograrlo, cuenta con un equipo de profesionales, investigadores y especialistas tucumanos que participan en el diseño y desarrollo de actividades que integran educación, ciencia y tecnología.

Con el paso de los años, la institución amplió sus propuestas a partir de las necesidades de sus visitantes. Primero llegaron los turistas interesados en el paisaje y las estrellas, lo que dio origen a las visitas y las experiencias con pernocte. Más adelante, la demanda de instituciones educativas impulsó programas destinados a estudiantes y docentes.

Esta evolución también permitió desarrollar expediciones de turismo científico, llevando la propuesta de aprendizaje y exploración a otros territorios.

Actualmente, el Observatorio cuenta con declaraciones de Interés Educativo por el Ministerio de Educación de la Nación y de Interés Cultural, Educativo y Científico por la Cámara de Diputados.

Una nueva etapa de innovación y expansión

Ampimpa atraviesa una transición generacional en la que quienes crecieron junto al proyecto continúan el legado de sus fundadores, incorporando nuevas formas de gestión e innovación sin perder su esencia.

Entre los avances recientes se encuentra la incorporación de un nuevo telescopio, mientras que para el próximo verano se proyecta sumar una cabaña destinada a los visitantes, como parte de las mejoras en infraestructura y tecnología.

De cara al futuro, la institución busca ampliar sus programas educativos y extender las expediciones de turismo científico hacia nuevos destinos y mercados internacionales, mediante el fortalecimiento de alianzas estratégicas.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el Observatorio Astronómico Ampimpa continúa desarrollando propuestas que combinan ciencia, educación y turismo, con el propósito de acercar el conocimiento a cada vez más personas.

Celular: 381-644 3122

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por CONTENT NOTICIAS