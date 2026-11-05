SOL Real Honey: la marca de miel argentina que nació en Dubái

SOL Real Honey nació en Dubái a partir de una oportunidad identificada por su fundador, Federico Di Giacomo, quien descubrió la diferencia entre el precio de la miel argentina a granel y su valor de venta en supermercados del exterior. También observó que, en algunos mercados, la miel atraviesa procesos de mezcla y tratamiento que pueden reducir su calidad y alterar sus propiedades naturales. Frente a esta realidad, surgió la idea de desarrollar una marca propia que permitiera preservar la calidad de la materia prima y comercializar miel fraccionada con valor agregado desde Argentina.

Tras regresar al país, comenzó a trabajar junto a la Cooperativa Apícola del Paraná y Schneiter Alimentos, con el objetivo de construir una propuesta que combinara calidad, identidad nacional y una presentación competitiva para los mercados internacionales.

Miel argentina con identidad y selección de calidad

El nombre SOL está inspirado en el Sol de Mayo de la bandera argentina, un símbolo que representa la identidad que la marca busca transmitir.

Uno de sus principales diferenciales es el proceso de selección de las mieles. A través de la cooperativa junto a Lucas Pergolesi y Jorge Pitter, el equipo prueba cientos de muestra por cosecha y elige las variedades que se van a usar en cada lote, según colores, texturas y sabores.

Además, junto a Ezequiel Schneiter, la marca trabaja en un proceso de fraccionamiento que busca preservar las propiedades naturales de la miel, sin pasteurizarla. La calidad del producto se evalúa mediante análisis de laboratorio realizados en la Universidad Nacional de Entre Ríos.

De las primeras ventas a la expansión internacional

Los primeros pasos de SOL Real Honey comenzaron con degustaciones entre familiares y amigos. Las reacciones de quienes descubrían nuevos sabores y características de la miel inspiraron el nombre Real Honey.

Las primeras ventas se concretaron mediante un formulario en redes sociales. Posteriormente, la marca lanzó su tienda online, llegó a sus primeros puntos de venta y avanzó en el desarrollo de un nuevo packaging, luego de enfrentar dificultades con la presentación de su lote inicial.

Actualmente, SOL Real Honey prepara el lanzamiento de un nuevo lote y una nueva variedad, mientras trabaja para ampliar su presencia en Argentina mediante puntos de venta y alianzas con distribuidores regionales.

En paralelo, la empresa comenzó a enviar muestras al exterior, con especial interés en Dubái y Estados Unidos. Su objetivo a largo plazo es exportar miel fraccionada de manera sostenida, consolidando una marca argentina reconocida internacionalmente y manteniendo el valor agregado de su producción en el país.

Más información:

Instagram: @solrealhoney

Web: https://solrealhoney.com

Contacto: [email protected]

Teléfono: +54 9 11 2558-2027

por CONTENT NOTICIAS