Taninos Wine Fest: una feria de vinos que une solidaridad y cultura vitivinícola

Taninos Wine Fest nació hace diez años con el objetivo de promover la colaboración entre bodegas y extender ese espíritu solidario hacia la comunidad. La iniciativa surgió a partir de Los Taninos, un grupo de bodegueros mendocinos que comenzó como una conversación entre tres amigos y que actualmente reúne a más de 300 bodegas de todo el país.

Lo que inicialmente fue un espacio para compartir experiencias y resolver desafíos vinculados con la producción de vino se transformó en una feria que combina la difusión de etiquetas argentinas con el apoyo a instituciones sociales. Desde sus comienzos, cada edición se organiza a beneficio de una entidad, manteniendo su carácter sin fines de lucro.

Una década de crecimiento y compromiso solidario

A lo largo de estos diez años, Taninos Wine Fest consolidó su presencia dentro de la industria vitivinícola argentina. Su primera edición reunió a 15 bodegas y alrededor de 80 asistentes, mientras que el año pasado convocó a 1.500 personas y contó con la participación de más de 80 bodegas.

La propuesta se distingue por reunir productores de diferentes provincias y promover valores como la colaboración, la solidaridad y el encuentro. Además, busca acercar al público la diversidad y calidad de los vinos que se elaboran en el país.

En su próxima edición, la institución beneficiaria será AVOME, una organización mendocina que cumple 55 años acompañando a niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Una nueva edición en Mendoza y una proyección federal

El próximo 27 y 28 de noviembre, el Hotel Esplendor de Maipú, Mendoza, será sede de una nueva edición de Taninos Wine Fest, que contará con la participación de casi 80 bodegas y 250 etiquetas.

Además de las degustaciones, el encuentro ofrecerá música en vivo, gastronomía y una galería de arte, integrando distintas experiencias en torno a la cultura del vino.

Hasta el momento, el festival se desarrolló en Mendoza y Córdoba. Sin embargo, uno de sus principales objetivos es ampliar su presencia hacia otras provincias donde participan bodegas del grupo Los Taninos.

Para Federico Ciolfi, fundador y organizador de Taninos Wine Fest, el crecimiento del evento está vinculado con la posibilidad de mantener su esencia: difundir los vinos argentinos, compartir experiencias y generar nuevas oportunidades de colaboración con instituciones que acompañan a sectores vulnerables.

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por CONTENT NOTICIAS