Panificados Benevento: de una pequeña panadería en Córdoba a una marca con proyección nacional

Panificados Benevento nació en Córdoba como una pequeña panadería familiar, impulsada por Gustavo Yukich, su fundador, quien decidió emprender un nuevo camino después de una extensa trayectoria en el sector de hipermercados. Lo que comenzó con un solo panadero, un mostrador y los primeros clientes se transformó, con los años, en una empresa que actualmente cuenta con un equipo de aproximadamente 50 personas.

El nombre fue elegido por Sandra, su esposa, inspirada en sus raíces italianas y en la idea de los buenos vientos como símbolo de esperanza. Desde sus comienzos, el proyecto se construyó sobre una filosofía: priorizar las decisiones estratégicamente correctas por encima de la rentabilidad inmediata, con especial atención a la calidad, el compromiso y la confianza de los consumidores.

Especialización en pan de papa y variedad de productos

Uno de los principales diferenciales de Benevento es su desarrollo en el segmento de pan de papa, una categoría que ganó protagonismo con el crecimiento de las hamburguesas gourmet durante la pandemia y los años posteriores.

La empresa decidió acercar esa experiencia gastronómica a los hogares mediante productos disponibles en supermercados y comercios de cercanía. Actualmente, cuenta con casi 17 variedades dentro de esta categoría, entre ellas panes para hamburguesas y panchos, líneas Black, panes chips, pizzas, pisetas y pan de papa gratinado con queso.

Su propuesta combina especialización, variedad y calidad, con el objetivo de ofrecer productos que respondan a las nuevas tendencias de consumo sin perder la cercanía con sus clientes.

Una empresa familiar que apuesta al crecimiento sostenido

Su evolución estuvo acompañada por una estructura familiar que continúa siendo fundamental. Sandra está a cargo de la administración general, mientras que Mariano, hijo del matrimonio, participa en la gestión comercial, el desarrollo y la organización de procesos. Su hija Rocío también formó parte del acompañamiento familiar desde los comienzos, aunque eligió desarrollarse profesionalmente en la medicina.

Esta organización se complementa con una cultura empresarial que prioriza el bienestar de los colaboradores, el respeto y el sentido de pertenencia.

Otro aspecto de su identidad es la relación con los clientes comerciales. La empresa busca posicionarse como un socio estratégico y no solamente como un proveedor, ofreciendo acompañamiento y soluciones vinculadas con la calidad, las cantidades y el servicio.

Nuevos mercados y el desafío de llegar a Buenos Aires

Con sus raíces en Córdoba, Panificados Benevento ya tiene presencia en mercados como Río Cuarto, San Luis, Venado Tuerto, Pergamino y Neuquén, entre otros destinos.

Uno de sus próximos objetivos es consolidar su desembarco en Buenos Aires, mediante una expansión paulatina y planificada. Al mismo tiempo, proyecta fortalecer su presencia en supermercados, hipermercados y comercios de cercanía, junto con el desarrollo de nuevos productos.

La marca busca continuar creciendo a nivel nacional sin abandonar los valores que acompañaron sus primeros pasos: la calidad, el compromiso con las personas y la construcción de relaciones duraderas con sus consumidores.

CONTACTO

Tel: 0351 153146655

Instagram: @panificadosbenevento

por CONTENT NOTICIAS