Chau cuaderno, hola Mandooo: Fer Vittar y Ema Mamani lanzan un software para que los comercios vendan más haciendo volver a sus clientes

Después de más de 15 años al frente de negocios físicos, Fernando Vittar decidió convertir lo que aprendió en su propia empresa en una herramienta para otros dueños. Así nació Mandooo, la empresa de software que fundó junto a su socio Emma y que acaba de presentar su primer producto.

“Conseguir un cliente nuevo cuesta mucho más que hacer volver al que ya tenés. Muchos dueños de comercios siguen anotando todo en un cuaderno o en una planilla, y no saben cuántos clientes dejaron de venir ni cuánto ganan de verdad”, explica Vittar.

Cómo funciona

Mandooo combina dos herramientas. Por un lado, un sistema de gestión con el que el dueño ve sus números, controla a sus clientes y recibe alertas automáticas, por ejemplo cuando alguien deja de asistir. Por otro, una aplicación para los clientes del local, que se adapta a la identidad de cada comercio y les permite sumar puntos, canjear beneficios y recibir recordatorios.

Las tres letras “o” del logo funcionan como un semáforo, en rojo, amarillo y verde, y son también los colores de la aplicación: una forma simple de mostrar, de un vistazo, qué clientes están en riesgo y cuáles vuelven seguido.

La propuesta apunta al volumen: un software fácil de usar, rápido de contratar y accesible, para que cualquier comercio pueda sumarlo sin conocimientos técnicos. Además, la empresa ofrece páginas web, landing pages, automatizaciones y posicionamiento local con reseñas y marketing.

Probado en casa

El sistema se inspira en el que utiliza Catapumba, la cadena que Vittar fundó en 2016 con un solo local y que hoy tiene 7 sedes, más de 3.800 socios activos y altos niveles de retención. “Lo que vendemos lo usamos todos los días. No es teoría”, resume.

Vittar es también creador de la plataforma educativa Nexum y autor del libro “Las 10 Verdades para Emprender”.

Contacto

Web: www.mandooo.app

Instagram: https://www.instagram.com/mandooo.app/

por CONTENTNOTICIAS