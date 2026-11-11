Martha Linares: liderazgo de mujeres y nuevas formas de ejercer el poder

Martha Linares construyó su trayectoria profesional desde el activismo, donde comenzó a coordinar equipos a temprana edad. Posteriormente, ocupó cargos directivos en el sector privado y en el Estado nacional y provincial. Uno de sus mayores desafíos llegó durante la pandemia, cuando estuvo al frente de un servicio de atención de 24 horas con más de 100 personas.

A lo largo de ese recorrido identificó una situación recurrente: mujeres con una sólida formación académica y profesional que, al asumir responsabilidades de conducción, experimentaban dificultades para ejercer su autoridad y gestionar equipos.

Esta experiencia la llevó a fundar “Retia”, una consultora desde la que decidió especializarse en el desarrollo del liderazgo femenino.

Comunicación, autoridad y confianza

Su propuesta parte de una premisa: las dificultades que enfrentan muchas mujeres al liderar no están relacionadas con la falta de capacidad, sino con los aprendizajes sociales sobre el poder y la autoridad.

Por eso, su trabajo aborda herramientas como oratoria, delegación, comunicación y feedback, incorporando también la relación con el cuerpo y la mirada ajena.

Entre sus valores fundamentales se encuentran evitar la culpabilización de las mujeres por sus dificultades, reconocer sus capacidades y fortalecer su pensamiento estratégico para alcanzar objetivos propios.

Desafíos y nuevas oportunidades

Según datos de la Universidad Siglo 21 citados por la profesional, apenas el 9,6% de las empresas argentinas con más de 250 empleados tiene una mujer al frente.

Para Martha, uno de los principales desafíos consiste en cuestionar los modelos tradicionales de liderazgo y productividad, muchas veces alejados de las responsabilidades cotidianas de las mujeres.

En este escenario, considera que la inteligencia artificial abre nuevas oportunidades, al otorgar mayor relevancia a habilidades como la comunicación, la empatía y la coordinación de equipos.

Actualmente, desarrolla Liderar y Disfrutarlo, un programa de entrenamiento de ocho semanas dirigido a mujeres que buscan construir equipos autónomos, fortalecer su capacidad de conducción y recuperar el disfrute de liderar.

Instagram: @marthalinaresok

Sitio web: retiaconsultora.com

por CONTENT NOTICIAS