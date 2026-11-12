Matías Secchi: de viajar por cuenta propia a crear una comunidad de más de 1.600 viajeros

Originario de un pequeño pueblo de aproximadamente 6.000 habitantes del interior de Entre Ríos, Matías Secchi conoció el mar por primera vez en 2011, cuando tenía 26 años. Hasta entonces, las limitaciones económicas habían condicionado sus posibilidades de viajar. Sin embargo, su interés por conocer el mundo lo impulsó a buscar alternativas para organizar sus propios viajes sin depender de una agencia.

A lo largo de 15 años, esa búsqueda lo llevó a visitar 44 países de cuatro continentes, desarrollando estrategias que, según su experiencia, le permitieron ahorrar hasta un 80% en sus viajes.

Con el tiempo, comenzó a recibir consultas de amigos y conocidos interesados en viajar con presupuestos más accesibles. Aunque sus responsabilidades empresariales le impedían dedicarles tiempo, identificó una oportunidad para trasladar sus conocimientos al ámbito de la consultoría turística.

Así nació, hace tres años, Travel Hacker 77, una comunidad que combina planificación estratégica, asesoramiento personalizado y herramientas para organizar viajes de manera independiente.

A diferencia de una agencia tradicional, Matías no comercializa vuelos, alojamientos ni excursiones. Su propuesta consiste en acompañar a cada persona en la organización de sus viajes, considerando sus necesidades, preferencias y posibilidades económicas.

A través del Método Travel Hacker 77, desarrolla estrategias personalizadas con las que, según afirma, los integrantes de su comunidad han logrado ahorros de entre el 40% y el 80% en la organización de sus viajes, dependiendo de las características de cada experiencia.

Su enfoque también se diferencia de los consejos generales que suelen circular en redes sociales. En lugar de ofrecer recomendaciones estandarizadas, propone trabajar sobre situaciones concretas, entendiendo que cada viajero y cada familia tienen objetivos diferentes.

Actualmente, la comunidad privada reúne a más de 1.600 integrantes, quienes participan de encuentros en vivo en los que brinda asesoramiento personalizado y comparte pantalla para acompañarlos en la planificación de sus viajes. Como muchas personas viajan en pareja, familia o grupo, el alcance de su asesoramiento se extiende a aproximadamente 4.500 viajeros, según sus estimaciones.

Inteligencia artificial y nuevos proyectos de expansión

Uno de los principales desafíos que identifica Matías es dar a conocer un modelo de consultoría que considera poco desarrollado dentro del mercado hispanohablante. Al mismo tiempo, encuentra en esa característica una oportunidad para ampliar el alcance de su propuesta.

Con el objetivo de seguir expandiendo Travel Hacker 77, comenzó a incorporar nuevas herramientas tecnológicas orientadas a facilitar la organización de viajes.

Entre sus desarrollos se encuentra Mati Bot, un asistente virtual basado en inteligencia artificial que, según señala, ya es utilizado por miles de personas.

Su próximo objetivo es convertir esta herramienta en una startup tecnológica con proyección internacional y avanzar hacia su consolidación como un asistente de viajes de alcance global.

De esta manera, busca combinar su experiencia como viajero, su trayectoria empresarial y las posibilidades de la inteligencia artificial para continuar desarrollando nuevas formas de planificación turística.

WhatsApp: +5493435319089

Instagram: @matiassecchi

Web: www.matidegira.com

por CONTENT NOTICIAS