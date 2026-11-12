Marisa Vidal: "La vida es para disfrutarla y lograr de ella lo mejor posible"

Marisa, ¿cómo fueron tus inicios y qué te dejó tu extensa trayectoria en el ámbito de las escuelas públicas de Mendoza?

Abrazo una profesión que amo desde chica. La elegí en mi adolescencia, y desde entonces estoy atenta a aprender, trabajar y comunicar desde ahí. Trabajé treinta y tres años en una Institución que pertenece a la Dirección General de Escuelas de Mendoza, en equipos interdisciplinarios profesionales, de escuelas públicas primarias comunes. Comencé en escuelas rurales, marginales, alguna de frontera, para luego continuar en escuelas urbanas. La función desarrollada a lo largo de este tiempo se refirió a la atención primaria, específicamente. El contacto con los chicos, la orientación a padres, y el acompañamiento a docentes y directivos ha sido muy nutritivo y satisfactorio.

Además de la psicología escolar, tenés un rol muy activo dentro de la psicología forense. ¿Qué nos podés contar sobre tu faceta como perito?

También me gusta investigar, por lo cual hago pericias psicológicas, desde hace muchos años. Actualmente tengo el cargo de Vicepresidenta de la Asociación de Peritos Judiciales de Mendoza, cargo del cual me siento orgullosa de haber sido convocada. Es una prestigiosa Institución desde donde se asesora y capacita a otros peritos. El participar de dicha comisión me da la posibilidad de compartir lo aprendido y vivido en este ámbito.

En lo que respecta a tu espacio clínico particular, ¿cómo es tu modalidad de trabajo con los pacientes adultos y qué caracteriza a tu enfoque terapéutico?

En el ámbito clínico, atiendo pacientes adultos en forma individual. Lo hago desde un enfoque de tratamientos breves, y esto se refiere a aproximadamente seis meses, tiempos más tiempos menos, dependiendo de diversas variables. Mis estudios de postgrado fueron en la Institución Fiorini, por tanto trabajo con una orientación analítica, con un trabajo focalizado en el motivo de consulta del paciente. De quien se acerca a mí, ante situaciones de malestar, sufrimiento psicológico, miedos. La idea es estar cerca, presente, disponible para quienes sobrellevan situaciones dolorosas, o que los bloquean para avanzar en sus vidas. Usando las herramientas, técnicas psicológicas adecuadas, según diagnóstico y por tanto abordaje necesario para lograr acompañar. Cada uno con su historia. Es un trabajo artesanal, de cuidado, de presencia y atención. Se construye un espacio donde el otro pueda alojarse para pensar y poner palabras a lo vivido, lo que siente. Que pueda organizar esa experiencia, que logre resignificarla.

¿Cuáles son las problemáticas o consultas que observás con mayor frecuencia en el consultorio últimamente?

Las dificultades que observo con más frecuencia últimamente son las que se refieren a los cuadros con altísimos niveles de ansiedad. Muchas situaciones de crisis y duelos. Con estos últimos me refiero no solo a las pérdidas por fallecimiento, sino también a las rupturas amorosas, a las pérdidas de trabajo, por ejemplo. En todos ellos lo cotidiano se quiebra, se pierde un vínculo, y con él proyectos compartidos. Un duelo necesariamente implica un trabajo interno, fuerte y difícil de transitar. Porque estamos hablando de un enorme dolor que desorganiza, donde se pasa por distintas etapas. Las menciono a modo de gráfica, solo para transmitir, porque en la realidad muchas veces se entremezclan. En principio la desorientación, incredulidad… ”Esto no puede estar pasando”, “No puede haber fallecido”, reflejando una situación de negación, de lo no aceptado. Hasta que en algún momento aparece la bronca con la injusticia de la pérdida, y el tremendo impacto de la soledad por la pérdida del vínculo.

Frente a ese quiebre de lo cotidiano y el dolor que genera un duelo, ¿cómo se transita saludablemente ese proceso y qué lugar ocupa el recuerdo?

Es imprescindible lograr poner en palabras, historizar el vínculo. Algo del otro queda en nosotros. Y ese otro, que ya no está pero continúa en nuestra historia de vida, estará en nuestros recuerdos. Estoy pensando en, por ejemplo, una mujer que pierde su compañero de vida: él de una manera u otra estará en su recuerdo, en la mirada de sus hijos, si los hubiera. Lo saludable es, con el tiempo y el trabajo interno de duelo, lograr aceptar la pérdida, integrarla a la vida, y con esto disminuir el dolor y seguir adelante con una vida con nuevos proyectos y disfrutes. Es algo posible. Investir el futuro, sentirlo como posibilidad.

Hay personas que logran hacer este proceso de forma autónoma, pero muchas otras requieren ayuda profesional. ¿Cuál es el valor del espacio terapéutico en estas situaciones?

Hay quienes tienen una fortaleza interna, una multiplicidad de recursos que le permiten lograr este proceso por sí mismos. Pero muchas veces, el acompañamiento terapéutico es necesario. Con él se logra que los tiempos de duelo se acorten y que el recorrido sea un poco menos doloroso y, sin dudas, evitar un duelo encapsulado, que luego es más difícil de superar. Entonces, en el marco de un proceso terapéutico, la idea es abrir un espacio donde el dolor pueda ser puesto en palabras. El terapeuta es un otro disponible para escuchar, con calidez y también objetividad e iniciativa, en tanto rol activo frente al paciente. Acompañando en los tiempos posibles para el otro. Una pérdida no se elabora del todo, en determinados momentos duele, cada tanto se extraña. Con más razón la importancia de lograr un proceso lo mejor posible. El sufrimiento psíquico limita la libertad, la posibilidad de obtener satisfacciones del mundo que nos rodea y, sin dudas, disminuye la calidad de vida.

Desde tu experiencia personal, ¿cómo manejás el hecho de que ser psicóloga no te exime de las dudas y las complejidades de la vida cotidiana?

Siempre digo, la vida en sí misma no es fácil para nadie, nos enfrenta a conflictos e incertidumbres diariamente. A dudas. Soy mamá de Julieta y Emilia, y abu de Ciro, a quienes amo infinitamente. Y en ese transitar de crianza, más de una vez sentí culpas, me repregunté sobre caminos a tomar, modos de transmitir y acompañar. Porque ser psicóloga no significa hacer todo bien, o tener todas las respuestas siempre. Lo esperable es ser la mejor madre posible, la mejor persona posible. Finalmente, el tema es cómo cada uno enfrenta los desafíos. Para mí, eso es parte de la clave, de poder disfrutar de la vida lo mejor posible. Porque para eso está, para disfrutarla. Para lograr de ella lo mejor posible.



Lic. Marisa Vidal

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