Traslados Munro Oeste: más de 35 años de experiencia y una visión integral del transporte de pasajeros

Traslados Munro Oeste es una empresa con más de 35 años de experiencia en el transporte de pasajeros, que ha construido su trayectoria sobre tres pilares fundamentales: confianza, responsabilidad y calidad de servicio. Bajo la dirección general de Daniel Ortigoza, la compañía busca consolidarse como un referente en soluciones integrales de movilidad, combinando el conocimiento del sector con una estructura operativa en constante evolución.

Desde sus comienzos, la propuesta estuvo orientada a brindar un servicio profesional, confiable y seguro, entendiendo que detrás de cada traslado existen personas, empresas y compromisos que cumplir. Con el paso del tiempo, esa experiencia se transformó en una visión empresarial que trasciende el servicio tradicional de remises.

Una empresa de soluciones integrales de movilidad

Uno de sus principales diferenciales es la capacidad para ofrecer distintas alternativas de transporte de pasajeros, adaptadas tanto a clientes particulares como a empresas e instituciones.

Su propuesta incluye remises regulares y ejecutivos, traslados privados, servicios corporativos, charter para personal, combis, minibuses, buses de gran porte, traslados de larga distancia, turismo de pasajeros y transporte para eventos e instituciones. Además, ofrece servicios de carpooling, guardia logística, mensajería y transporte de paquetería.

La empresa busca diferenciarse no solo por la variedad de sus servicios, sino también por una estructura organizada, un equipo humano comprometido y una experiencia de más de tres décadas en el sector.

Inversión, modernización y crecimiento corporativo

A lo largo de los años, la compañía atravesó un proceso de evolución constante. Lo que comenzó como una estructura vinculada al transporte tradicional fue ampliándose mediante la incorporación de nuevas unidades, tecnología, organización operativa y segmentos comerciales.

Actualmente, la empresa cuenta con flota propia y un equipo de conductores profesionales, respaldados por una estructura operativa que permite brindar soluciones de transporte adaptadas a las necesidades de particulares, empresas e instituciones.

La renovación y ampliación de su flota constituye uno de los ejes de esta etapa, reflejando la decisión de continuar invirtiendo para fortalecer su capacidad operativa y acompañar las nuevas demandas del mercado.

Desde la Dirección General, Daniel Ortigoza impulsa una etapa enfocada en consolidar la presencia de la empresa en Zona Norte, ampliar su participación en el mercado corporativo y continuar profesionalizando su estructura.

En este marco, la compañía busca ampliar su cartera de clientes y consolidarse como socio estratégico de empresas e instituciones para el traslado de sus pasajeros, mediante soluciones de movilidad confiables, planificadas y adaptadas a cada operación.

Entre los próximos objetivos se encuentran la incorporación de nuevas unidades, el desarrollo de servicios, el fortalecimiento de vínculos comerciales y la formación de equipos capaces de acompañar el crecimiento de la compañía.

Con más de tres décadas de experiencia, la compañía proyecta su futuro sobre una combinación de trayectoria, inversión y profesionalización, con el objetivo de seguir posicionándose como una empresa de soluciones integrales de transporte de pasajeros.

TRASLADOS MUNRO OESTE

Soluciones integrales de transporte de pasajeros.



Remises | Traslados privados | Combis y minibuses | Servicios corporativos

Daniel Ortigoza – Dirección General

WhatsApp: 11 3589-3007

Sitio web: www.munrooeste.com.ar

Dirección: Gervasio Méndez 2091, Florida, Buenos Aires

Instagram / Facebook: @trasladosmunrooeste

por CONTENT NOTICIAS