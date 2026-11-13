Lavando: tecnología y autoservicio para transformar la experiencia de lavar la ropa

Lavando nació en Rosario de la mano de tres socios fundadores, con el objetivo de transformar una tarea cotidiana en una experiencia más simple, rápida y accesible. Inspirados en los sistemas de lavanderías autoservicio utilizados en distintas partes del mundo, desarrollaron una propuesta que combina tecnología, autonomía y cercanía con los clientes.

Desde sus comienzos, la empresa buscó ofrecer una alternativa práctica para el cuidado de la ropa, permitiendo que las personas optimicen su tiempo y resuelvan el lavado y secado en un mismo lugar. Con una identidad argentina y una visión de crecimiento, apuesta por modernizar el servicio de lavandería tradicional mediante un sistema automatizado e intuitivo.

Lavanderías autoservicio: tecnología, comodidad y autonomía

El diferencial de Lavando se encuentra en un modelo de atención que permite a cada cliente gestionar el proceso de manera independiente. A través de una terminal, los usuarios seleccionan el servicio, realizan el pago con tarjeta o código QR y utilizan la máquina correspondiente, manteniendo el control de sus prendas durante todo el proceso.

La propuesta combina precios accesibles, horarios amplios y atención todos los días, incluidos los feriados. Además, los locales cuentan con wifi gratuito, música y ambientes cómodos, pensados para que la experiencia resulte agradable.

El sistema permite completar el lavado y secado durante una misma visita, una característica especialmente valorada por estudiantes, familias, personas que viven solas y quienes buscan soluciones prácticas para el cuidado de su ropa.

La calidad de los productos utilizados, la limpieza de las instalaciones y el mantenimiento de los equipos también forman parte de la identidad de la empresa. Bajo el lema “Siempre cerca. Siempre limpio.”, la marca busca construir un vínculo de confianza con sus clientes mediante una comunicación clara y cercana.

De Rosario a un modelo de crecimiento con franquicias

Desde la apertura de su primer local, Lavando evolucionó hasta contar con tres sucursales en Rosario. Cada nueva apertura permitió conocer mejor las necesidades de los usuarios, perfeccionar los procesos y fortalecer la experiencia del servicio.

En paralelo, la empresa consolidó su equipo de trabajo, desarrolló herramientas propias de gestión y organizó sus operaciones de mantenimiento. La constitución de Lavando S.A. acompañó esta etapa de profesionalización, sentando las bases para un crecimiento sostenido.

Actualmente, uno de sus principales objetivos es ampliar su presencia en Rosario mediante nuevas sucursales propias y expandirse hacia otras ciudades de Argentina a través de franquicias.

Este modelo de desarrollo contempla capacitación, soporte operativo y criterios comunes de calidad, con el propósito de mantener una experiencia consistente en cada establecimiento.

Con una propuesta centrada en la innovación, la practicidad y la atención al cliente, busca posicionarse como una marca referente en el sector de lavanderías autoservicio automatizadas en Argentina, conservando su identidad cercana, moderna y accesible.

Más información: lavando.com.ar | Instagram: @lavando.ar

por CONTENT NOTICIAS