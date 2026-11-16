El Ciclo de Conversión de Caja (CCC) mide, en días, el tiempo que transcurre desde que una empresa desembolsa fondos para pagar sus insumos hasta que recupera ese dinero mediante el cobro de sus ventas.

El drástico cambio de régimen económico iniciado con la asunción de Javier Milei ha puesto de manifiesto múltiples ineficiencias en los sectores productivos. La falta de competitividad asociada a la baja inversión, la rigidez de las leyes laborales y la obsolescencia tecnológica son algunos de los factores recurrentes en el diagnóstico empresarial. Sin embargo, el análisis suele concentrarse en el ámbito productivo y deja en segundo plano una deficiencia particularmente extendida entre las PyMEs administradas por sus propietarios: la fallida gestión del Ciclo de Conversión de Caja, consecuencia, en parte, de prácticas arraigadas durante dos décadas de persistentes tendencias inflacionarias.

En contextos de inflación elevada y tasas de interés reales negativas, los incentivos para optimizar la gestión financiera se debilitan. La acumulación excesiva de inventarios funciona como cobertura frente a la suba de precios; los pagos anticipados a proveedores buscan congelar costos futuros; y las ventas financiadas a clientes se restringen o encarecen mediante tasas elevadas. Estas prácticas, que pueden parecer racionales bajo determinadas condiciones macroeconómicas, generan ineficiencias operativas y hoy resultan especialmente costosas ante las elevadas tasas de interés activas y las restricciones de liquidez.



Un CCC positivo implica que la empresa debe financiar el capital inmovilizado durante el período que separa sus pagos de sus cobros. Si ese descalce se cubre mediante financiamiento de corto plazo, su costo puede erosionar significativamente la rentabilidad. A modo ilustrativo, un descalce de 30 días representa un costo financiero equivalente al 2,14% del activo corriente, antes de impuestos y comisiones (tomando como referencia el promedio de CPD avalados a 30 días en el Mercado Argentino de Valores). Con una inflación mensual proyectada del 1,7%, según el REM de septiembre de 2026, dicho costo también implica una pérdida de poder adquisitivo en términos reales.

La solución, sin embargo, no consiste únicamente en reducir el CCC. Una gestión financiera eficiente exige identificar las causas del descalce y actuar sobre ellas mediante una adecuada administración del capital de trabajo, la planificación financiera de largo plazo y una política de distribución de dividendos compatible con las necesidades de liquidez. En un entorno económico diferente, administrar los flujos de fondos deja de ser una tarea secundaria y se convierte en una condición esencial para sostener la rentabilidad y la continuidad del negocio.

Francisco Nicolás Lamas, Economista (MP.33, CPCEJ) y Agente Productor de Valores CNV (M.P.2981).

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