Bárbara Lamas: universos surrealistas que rompen con lo cotidiano

Bárbara Lamas, ¿qué te inspiró a dedicarte al arte plástico y cómo definirías tu estilo?

La fascinación por ir más allá de lo visible, por darle forma a aquello que nace de la imaginación y descubrir todo lo que podía crear a través del dibujo y la pintura, fue uno de los motores que me llevaron a dedicarme al arte.

Desde siempre sentí una profunda atracción por el surrealismo, por su capacidad de romper con lo cotidiano, desafiar la realidad y abrir las puertas a otros mundos.

¿Cómo definirías tu propuesta artística y qué buscás generar en quien observa tus obras?

Me gusta pensar cada obra como un universo con identidad propia, capaz de despertar sensaciones, generar preguntas y establecer un diálogo íntimo con quien la contempla.

Busco crear arte accesible y romper con la idea de que es algo exclusivo o reservado para unos pocos. Mi intención es que más personas puedan adquirir una obra original e integrarla en su vida cotidiana, ya sea en sus hogares o en espacios corporativos.

¿Qué transformaciones fue atravesando tu obra sin perder esa esencia surrealista?

Con el tiempo fui profundizando especialmente en el trabajo con los rostros, explorando sus formas y transformaciones. Mi obra fue encontrando un camino hacia un figurativo surrealista, donde los rostros dejan de ser elementos aislados para fusionarse con el entorno y mimetizarse con otros elementos, dando lugar a nuevas formas y composiciones.

¿Cuáles son tus próximos pasos y hacia dónde imaginás tu crecimiento profesional en los próximos años?

Mi idea es seguir desarrollando mi obra y acercándola a más personas. También busco impulsar el muralismo, llevando mi universo visual a gran escala y generando un diálogo entre el arte, la arquitectura y quienes habitan esos lugares.

Imagino mi crecimiento como una oportunidad para explorar nuevos formatos, llegar a nuevos públicos y seguir expandiendo mi lenguaje artístico, convencida de que el arte debe ser cercano y estar al alcance de todos.

Datos de contacto:

Web: barbaralamas.com

Instagram: barbaralamas.art

por CONTENTNOTICIAS